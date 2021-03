Krevde inn penger med biffkniv

En 24 år gammel mann fra Sandnes møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for ran.

Hendelsen fant sted 7. august i fjor og denne dagen hadde han avtalt med fornærmede at han skulle kjøpe ti gram marihuana, hvor de skulle møttes ved en bensinstasjon i Stavanger, for å gjennomføre handelen. 24-åringen mente også at fornærmede tidligere hadde solgt ham cannabis som ikke hadde virket og han hadde også planlagt å kreve tilbake 2000 kroner fra fornærmede.

24-åringen fikk en bekjent til å kjøre seg til Stavanger mot betaling, og det var også en annen mann til stede i bilen. Ingen av disse var kjent med at 24-åringen hadde planlagt å kreve inn penger.

Da de kom til stedet satte fornærmede seg inn i baksetet i bilen sammen med 24-åringen. Ganske umiddelbart begynte 24-åringen å konfrontere ham med at han skyldte ham penger, da han hadde solgt ham hasj som ikke virket. For å understreke alvoret i pengekravet trakk han fram en biffkniv som han hadde tatt med seg. Da fornærmede sa at han ikke hadde penger ville 24-åringen ha gjenstander av fornærmede. Til slutt ga fornærmede ham en sekk med diverse gjenstander og en klokke han hadde på seg.

24-åringen tilsto forholdet uforbeholdent da han møtte i retten og fikk noe strafferabatt for dette. Dermed ble han dømt til fengsel i elleve måneder. Han ble også dømt til inndragning av en biffkniv.

