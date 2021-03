Coor har kjøpt stavangerbedrift

Det melder Coor i en pressemelding.

R & K Service omsetter for om lag 80 million kroner og har rundt 130 ansatte. Oppkjøpet vil gi Coor økt geografisk dekning i Norge, og vil styrke Coor sin kompetanse innen renhold og kantine, ifølge pressemeldingen.

– Dette oppkjøpet passer godt inn i Coors vekststrategi. Det er et veldrevet selskap med høy kundelojalitet og Coor vil få enda bedre geografisk dekning i Norge. Vi ser frem til å få alle de flinke ansatte til R & K Service om bord i Coor for å utvikle tjenestene våre sammen. R & Ks profil, der service, kvalitet, kompetanse og lagarbeid sitter i høysetet, passer godt sammen med Coors selskapsverdier og vi tror derfor dette er en god kulturell match, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge, i pressemeldingen.

R & K Service ble stiftet som en renholdsbedrift i 1992, der målet var å tilby høy servicegrad og kvalitet lokalt i Rogaland. Siden den gang har bedriften utviklet seg til å operere i flere fagområder og tilbyr i dag også kantinetjenester, catering og byggrenhold.

Ifølge pressemeldingen er R & K Service AS i dag en av distriktets ledende aktører innen renhold og kantinetjenester. Kundegruppen er stor og varierer fra små, mellomstore og større virksomheter – til idrettsarenaer og offentlige bygg.

Tidligere eier og daglig leder Bernt Ellingsen vil fortsette i stillingen som daglig leder.

– Dette er en viktig milepæl for R & K Service AS. Vårt kundefokuserte selskap får nå mulighet til å bli en del av en sterk nordisk merkevare. Vi får tilført ytterligere kompetanse og kan videreutvikle samarbeidet med våre kunder. Jeg ser frem til at vi sammen skal fortsette arbeidet med å styrke det som alltid har vært kjennetegnet til R & K Service AS, nemlig fleksibilitet og kunden i sentrum. Hele teamet i R & K Service AS fortsetter som før slik at våre kunder vil merke minimale endringer, sier daglig leder Bernt Ellingsen, i pressemeldingen.