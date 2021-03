Mann dømt for drapsforsøk etter å ha knivstukket taxisjåfør

Angrepet skjedde natt til 4. juni da mannen ikke kunne betale for en taxitur.

Sjåføren fikk tilbudt småpenger da han oppsøkte leiligheten, og det endte med at tiltalte knivstakk sjåføren flere ganger i magen, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er domfelt flere ganger for blant annet vold og trusler. Aktor la ned påstand om at tiltalte måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern fordi det var fare for at tiltalte vil begå nye voldshandlinger.

Sjåførens skader var livstruende, men han overlevde som følge av rask medisinsk og kirurgisk behandling.

Psykotisk

Etter en judisiell observasjon av 29-åringen konkluderte de sakkyndige med at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Retten kom fram til at tiltalte var utilregnelig på gjerningstidspunktet og at han kan dermed ikke kan straffes.

Mannen er derimot dømt til å betale en oppreisning til fornærmede.

250.000 kroner

Fordi 29-åringen var utilregnelig på gjerningstidspunktet og har dårlig økonomi, dømmes han til å betale kun en tidel av summen på 250.000 kroner.

Advokat Brynjar Meling, som har forsvart mannen, sier dommen er riktig både med tanke på reaksjonen og beløpet på oppreisningen.

– Min klient er innstilt på å få behandling og han vil komme i gang med denne så fort som mulig. Han ønsker å ta tak i livet sitt, sier Meling til avisen.

