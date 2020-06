Stakk taxisjåfør – tatt etter politijakt

Politiet fikk natt til torsdag klokken 01.26 melding om at en mannlig taxisjåfør var blitt stukket med en spiss gjenstand av en kunde.

Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag morgen.

– Mannen ringte politiet selv, og han befant seg da utendørs på Sunde. Politiet var på stedet klokken 01.35, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Jaktet gjerningsmann

Fornærmede fremsto som alvorlig skadet da politiet kom på stedet, og ble raskt tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Politiet lette med store styrker etter en mistenkt mann i 20-årene, og mannen ble pågrepet utendørs på Sunde ca klokken 05.30. Mannen er siktet for drapsforsøk, sier Soma.

Et vitne forteller til RA at det var manglede betaling som var foranledningen til hendelsen. Vitnet hørte også et hyl.

Politiet ønsker tips

Politiet er interessert i tips i saken.

– Har noen sett eller hørt noe man har reagert på på Sunde i tidsrommet 01.00-05.30, ønsker vi at de tar kontakt med politiet på 02800 eller tips-rogaland@politiet.no, sier politiadvokaten.

