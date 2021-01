I romjulen fikk Sola kommune smittetilfeller på en institusjon, da en ansatt på Sola sjukeheim ble bekreftet smittet. Tre beboere på samme avdeling testet deretter også positivt, samt en beboer på en annen avdeling. I sistnevnte tilfelle er det usikkert hvordan smitten har kommet til avdelingen. Det skriver Sola kommune i en pressemelding.

– Smittetrykket i regionen er nå stort, og risikoen for å få smitte inn i våre tjenester er derfor også høyere enn før. Det har vi merket de siste dagene også i Sola, men rutinene våre sikrer at vi har så god kontroll som vi kan ha i denne situasjonen. Det er krevende, men vi og de ansatte gjør det vi kan for å forhindre videre smitte, sier Oddny Hovtun Bjorland, kommunalsjef for levekår i Sola kommune.

Tananger

Tirsdag 5. januar ble det også rapportert om smitte hos en ansatt på TABO i Tananger. Smittesporing pågår, og avdelingen er per nå stengt for besøkende.

Alle ansatte og beboere i berørte avdelinger testes regelmessig, og kommunen følger FHI sin veileder for smitte på institusjoner.

Tolv smittetilfeller

Videre har kommunen fått meldt inn tolv nye smittetilfeller. Ti av tilfellene er kjente nærkontakter, samt to tilfeller er importsmitte testet ved grenseovergang.

