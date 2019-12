Norge med surt tap i semifinalen

I kampen om tredjeplassen søndag venter Russland. Begge favorittene tapte semifinalene i Japan.

Spanias kontante og meget gode forsvarsspill ble for mye for Norge. I tillegg løp spanjolene intelligent og hurtig hjem fra egne angrep. Det stoppet mye av det norske kontringsspillet.

Lagkaptein Stine Bredal Oftedal gråt og måtte trøstes i pressesonen.

– Jeg er skikkelig lei meg, sa hun.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte erkjenne at Norge tapte for et bedre lag.

– Det er den umiddelbare tanken. Et mer helstøpt lag, som er jevnere. Vi kommer ikke opp på (spanjolenes) nivå. Det blir for ujevnt, sa han til TV3.

Farvel

Det sto 13-13 ved pause, og på det meste lå Norge under med 6-10 i første omgang. Malin Aune (fire mål) og Camilla Herrem (to) var med på å sikre uavgjort ved halvtid.

Spania rykket så rett opp til 17-14-ledelse i starten av 2.-omgangen. Det ble til 24-18 etter noen få minutter til. Spanjolenes 40 år gamle veterankeeper Silvia Navarro Gimenez hadde flere strålende redninger.

– Jeg synes vi klarer å komme oss inn i kampen i første omgang, men etter pause blir vi «saget av» uten at vi klarer å komme oss tilbake, sa Hergeirsson.

Norge skjøt mye svakt, og med så mange bomskudd, også flere straffer, var dagen ikke til å redde.

– Vi gjør noen tekniske feil som vi skal være for gode til å gjøre, erkjenner Hergeirsson.

Gjenganger

Tapet mot spanjolene gjør at det norske laget nå kan havne i en småvrien OL-kvalifisering i mars. En finaleplass i VM ville enten gitt OL-billett eller en ren gavegruppe i OL-kval.

KAMPFAKTA:

Norge – Spania 22-28 (13-13)

Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 2, Heidi Løke 2, Stine Skogrand 3, Silje Waade 1, Stine Bredal Oftedal 2, Kari Brattset Dale 1, Kristine Breistøl, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen, Ingvild Bakkerud, Camilla Herrem 3, Sanna Solberg-Isaksen 1, Marta Tomac 2, Malin Aune 5.

@NTB