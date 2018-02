Rogalandsavis

Å lære seg spansk er målet til nesten alle som flytter til Spania for å nyte pensjonistlivet i solfylte strøk, men de færreste får det til.

– Da skammer de seg litt, for i bagasjen har de med seg den harde, norske innvandringsdebatten. Fra den vet de at kravene som stilles til innvandrere som kommer til Norge er strenge: De må lære seg språket, sier Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo ved Universitetet i Stavanger.

Sammen med Per Gustafson fra Uppsala Universitet, har hun intervjuet skandinaver som bor halve året i den norske kolonien i Alfaz del Pi og i den svenske kolonien i Torrevieja på Costa Blanca-kysten i Spania. Også fastboende har de forsket på. Til sammen 34 personer har de snakket med om hvordan nordmenn og svensker integreres i lokalmiljøet, skriver forskning.no, som først omtalte saken.

Tidkrevende jobb

– Det var stor interesse blant alle vi intervjuet for å lære spansk. Noen av dem snakket språket flytende, men de aller fleste var skuffet over at de etter mange år ikke klarte å formidle særlig mer enn «to tomater» og «tusen takk» på butikken, sier hun.

– Hva skyldes lærevanskene?

– De fleste så for seg at spansk skulle være enkelt å lære seg, men med 14 verbtider innebærer språket mye pugging, og for mange var det nok ikke det de hadde i tankene da de så for seg sine opphold i Spania.

I stedet benytter svenskene og nordmennene seg av kroppsspråk og engelsk, og klarer stort sett å kommunisere det de ønsket med lokalbefolkningen.

– I mer krevende situasjoner, som for eksempel i møte med helsevesenet, betaler de seg ut situasjonen ved å tilkalle tolk.

Stilles ingen krav

Til tross for at pensjonistene kommer fra et annet land og bor halve året i Spania, ser de ikke på seg selv som innvandrere.

– De kaller seg heller ikke turister, men gjester. Gjesterollen er behagelig, for den betyr at du er velkommen. Du kan dra når du vil, og det stilles ingen krav til deg.

– Hvorfor ikke innvandrer?

– Det har med den negative konnotasjonen fra den nordiske konteksten hvor innvandrere blir sett på som en byrde. «Jeg er ikke en byrde for Spania, men et pluss. Jeg bruker pensjonen min fra Norge her», kunne sesongmigrantene fortelle.

– Hvordan ser spanjolene på skandinavene?

– De kaller dem residente turister. Men det er en rar merkelapp, for hvis du er turist er du der midlertidig, men er du resident, så er du jo fastboende. Stort sett blir skandinavere sett på som svært rike. I enkelte områder sørger de for at det holdes liv i kafeer og restauranter utenom sommersesongen.