Påsketrafikken: – En halvfull flaske kan være en dødsfelle

Hvem: Ingrid Lea Mæland

Hva: Regionleder i Trygg Trafikk Rogaland

Hvorfor: Påsketrafikken!

– Mange skal ut og kjøre i påsken. Hva er ditt viktigste råd til dem bak rattet?

– Det viktigste når man skal ut å reise, er å kjenne hvilken tilstand man er i. Roe det hele ned og ikke være stresset. Alvorlige ulykker skyldes ofte uoppmerksomhet. Sjåføren skal konsentrere seg om trafikken. Ikke konsentrer deg om mobilen eller andre skjermer i bilen. Og hold fartsgrensene. Sjansen for å overleve er mye mindre når man kjører fortere.

– Mange skal til fjells. Hva bør man være oppmerksom da?

– Hvis du skal til fjellet og det er mye kø, er det viktig at man ikke lar seg bli frustrert eller irritert av andre trafikanter. Det er bedre å komme fram ti minutter senere, enn å ikke komme fram i det hele tatt. Å møte noen i motgående felt, da skjer de styggeste ulykkene. Og så må man være forberedt på forholdene. Ha gode dekk, nok spylervæske og sjekk lysene på bilen før du skal ut.

[ Dagsland begynner feiringen: – Enda mer vekt på historiene ]

– Har du tips til passasjerene?

– Ta dere god tid på turen, ta pauser og sørge for at det er god stemning i bilen. Tenke ut kjekke ting det går an å gjøre, som å telle biler og skilt, eller synge hva som helst. Det vil også påvirke sjåføren. Turen kan være en kjekk del av ferien, og trenger ikke bare å handle om å komme seg fra A til B.

– Hva kjennetegner ferietrafikken?

– Det skjer flest ulykker når det er veldig fint vær. Man skulle trodd dårlig vær var verst. Vi vet ikke hvorfor det er sånn. Kanskje er det sinnsstemningen og at folk trør mer på gassen. I ferietid tillater man seg gjerne et ekstra glass. Tenk etter om du er edru når man skal kjøre til og fra en fest. Det gjelder også noen typer smertestillende og andre medisiner som kan være sløvende.

– Hva er du opptatt av nå?

– Det har vært et veldig tragisk år hittil med dødsulykker, særlig i Rogaland. Det er skikkelig bekymringsfullt og det gjør inntrykk. Etter førerkortopplæringen ble mye lengre og bedre, har ungdomsulykkene gått kraftig nedover. Nå som dette skjer må vi begynne å tenke på om vi har nok kunnskap. Vi vet ikke nok om ulykkene, men i er opptatt av det, og det bekymrer.

– Hvordan skal man sikre bilen for å ferdes på trygt mulig vis?

– Foreldre er flinke til å sikre unger i bil, men en ting man bør sjekke en ekstra gang, er at beltene sitter som de skal. Pass på å stramme opp beltene slik at de ikke krøller seg eller ligger feil. Ikke ha belte over for tykke jakker. Blir man påkjørt bakfra, kan skadene bli mye større. Hvordan man laster bilen er også viktig. Bruk stropper bak i bagasjerommet til å feste tunge gjenstander. Hvis man har løse gjenstander er det lurt å sette det på gulvet, da er det minst risiko for at det detter framover. En mobiltelefon veier mangfoldige kilo i fart. Halvfulle flasker i et sete kan være en dødsfelle. Det er sånn man ikke tenker på, men det skjer fort. Ved bråbrems i 50 km/t vil en gjenstand på 30 kilo i baksetet veie 1200 kilo.

– Så har vi noen faste spørsmål. Hvilken bok har gjort mest inntrykk på deg?

– Jeg kan heller fortelle om hva jeg skal lese i påsken?

– Kjør på!

– Gamle Agatha Christie klassikere. Det er avslappende og kjekt å skjerpe godet på ei gåte. Det er ikke mordet i seg selv jeg syns er spennende, men mysteriet.

– Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Det må neste være med ungene mine. De er voksne damer på 20 år og 27 år. Vi har kjempegode samtaler og er gode venner. De studerer borte begge to, og når de er hjemme er det alltid masse folk. Å sitte i et rom og bare ha tid til å snakke sammen, ville vært veldig fint.

– Er det noe du angrer på?

– Feil jeg har gjort, prøver jeg å lære av. Jeg går ikke rundt og angrer enormt lenge. Hvis jeg har såret noen, kan jeg tenke at jeg skal gjøre det annerledes neste gang. Noen ganger sier jeg det jeg mener litt direkte. Med årene har jeg tatt mer hensyn til dem rundt meg, og prøver å si det på en måte uten å klandre noen. Jeg går ikke rundt og skammer meg, men se framover. Å gå og piske seg selv, det fører ingen vei hen. Selvinnsikt er sunt, men så legge det fra seg og gå videre.

– Hadde du en barndomshelt?

– Jeg elsket dukketeater. Tante Ragne var en helt. Pernille og Herr Nilsen, Pompel og Pilt. Alt som har med dukkeføring å gjøre! Jeg hadde til og med mitt eget dukketeater i kjelleren.

[ Byens best bevarte hemmelighet? − Hadde jeg visst det, ville jeg sagt det til flere kunder ]

[ Beboere krever mer park i Lervig: - Trenger alle grønne lunger vi kan få ]