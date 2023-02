Yummymummy på norgesturné

Hvem: Veronica Simoné Fjeld (41)

Hva: Influenser, standupkomiker og forfatter. Skal på norgesturné med showet Sannsynligvis

– Forrige helg sto du på scenen i DNB Arena foran 5500 mennesker. Hva husker du best fra den kvelden?

– Følelsen av å ta et pust før jeg tok sats. Jeg har sett på opptakene, der jeg henger på mikrofonstativet et sekund eller to før jeg går i gang. Jeg husker at jeg lo, hold meg til manus, men man får litt blackout når man står det. Jeg husker for et rush det var å se utover folkehavet.

– Showet ble utsolgt uten markedsføring?

– Ja, kun via mine egne kanaler. Det viser hvordan en influenser kan ha balletak på følgerne sine. Vi gjorde det samme sist gang også. Det er jo helt rått. Jeg har ikke hørt om noen andre artister som ikke markedsfører seg. Det er ikke slik at jeg er kjip og ikke vil bruke penger, men dersom vi ikke trenger – hvorfor gjøre det?

– Og nå skal du ut i resten av Norge. Oslo og Bergen har jeg fått med meg?

– Ja, det er allerede utsolgt i Oslo i mas. I september skal jeg til Bergen. Jeg jobber også med å komme med til Nord-Norge. Det har kommet en Facebook-gruppe, «Vi som vil ha Yummymummy til Lofoten». Jeg satser på å få til en rundtur i nord. Deretter håper jeg på Trondheim, Kristiansand, Oslo-området. Jeg jobber med å få på plass flere steder.

– Hvorfor er du så populær?

– Det er vanskelig for meg å si. Feedbacken jeg får er at folk liker at jeg er en «voksen» influenser på sosiale medier. Jeg er «løyen» på min egen bekostning. Folk kjenner seg litt igjen. Samtidig tar jeg dette med meg inn i samfunnsdebatten. Jeg er jo alvorlig også. Jeg er jo tidligere journalist og har dermed en troverdighet fra før av. Jeg snakker om kroppspress, forbrukervett, andre influensere, sosiale medier, markedsføring. Jeg driter meg selv ut først, så tar jeg for meg andre. I dette showet snakker jeg en del om netthets. Denne verkebyllen i samfunnet som vi ikke helt vet hvordan skal håndtere. Jeg har en tydelig agenda. Jeg har ikke tatt pause fra sosiale medier på ti år. Denne mobiltelefonen er en forlengelse av armen min. Men det føles ikke som jobb. Influensere kan være så mye. Dessverre er det en del andre som drar ned folks inntrykk av influensere og hva en influenser kan være og gjøre.

– Hvor mye tid bruker du på telefonen hver dag?

– Vet ikke. Snapchat-storyen min hver dag er som regel ti minutter lang. Det er jo ikke så mye. Så leser jeg en del chat på Snap og Instagram. Skjermtiden min er på rundt seks timer hver dag, men det er jobben min. Jeg har ikke behov for å logge av. Jeg har ingen problemer med å oppfylle pliktene mine som mamma, kone og venninne. Jeg liker å dele hverdagen min. Men jeg deler ikke alt. Du ser aldri barna mine, mannen min i det jeg deler.

– Hvem er følgerne dine?

– Det er damer. 11 prosent av følgerne er menn. Før var det to prosent. Hovedsakelig er det kvinner over 35 år. Jeg har voksne følgere. Fordelen med det er at det er disse som kjøper billett til showet. Det er jo som en gave. Men jeg vil jo nå hun på 14 år også.

– Hva er planene til Yummymummy framover, kommer det nye show?

– Oh yes! Jeg har hatt showet Naturligvis, nå er det full rulle med Sannsynligvis. Jeg vil ha tre one woman-show i «vis»-serien. Det kommer et nytt show en gang før 2030. Først og fremst skal jeg spille Sannsynligvis så lenge det er et marked for det. Deretter tar jeg pause i to år for å lage et nytt show.

– Hvordan foregår prosessen med å lage et show?

– Egentlig går jeg rundt og lager show hele tiden. Jeg tar notater på telefonen min. Når datoen for nytt show blir satt, blir det et intensivt arbeid med tekstskriving i sju måneder. De neste månedene går på terping.

– Du har hatt et kritisk blikk på influenserbransjen, sosiale medier og hva dagens ungdom fores med i mange år, hvordan startet det?

– Yummymummy kom til i 2014 på et program på TV Vest, som handlet om bloggeres – som vi kalte dem da – fokus på mammakroppen. Det var bloggere som la ut bilder av seg selv få timer etter fødsel. Jeg kjente meg ikke igjen i det. Siden har jeg blitt engasjert i dette kroppspresset, tilgangen til plastikk kirurgi som markedsføres mot barn i sosiale medier. Det var litt journalisten i meg som ble engasjert. Det er fælt at så mange klinikker og aktører i skjønnhetsbransjen ikke følger reglene.

– Hvem var din barndomshelt?

– Farmor og Pippi. Farmor var min go-to i hele oppveksten. Jeg identifiserer meg med Pippi. Hun sa «det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til». Alle barn burde lært mer av Pippi. Som liten var jeg også opptatt av gode talk show-verter. Jeg hadde alltid lyst til å jobbe med TV.

– Over på noen andre ting, hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mest krim. Elsker alt av Jo Nesbø. Jeg får et bedre språk av å lese. Selvhjelp-bøker leser jeg ikke. Jeg elsker bøker, men jeg har ikke lest en bok som har endret meg.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier litt ut hver dag. Når du stilte spørsmålet tenke jeg på kosthold. Jeg unner meg noe hele tiden. En massasje på en mandag eller glass vin på onsdag. Godteri på en torsdag. I morgen kan jeg være dau, da er det jo kjipt å ikke unne seg noe. Jeg er opptatt av å gjøre det jeg vil når jeg vil og ha gode relasjoner og friske unger.

– Hva ville du gjort om du var statsminister for en dag?

– Fy fader, det ville jeg ikke vært. Men å ha makt er jo digg. Jeg hadde brukt så mye penger jeg kunne på kvinnehelse, skole, på barn og unge, eldreomsorg, gratis tannlege, gratis bind. Så måtte nok noen andre ha ryddet opp etter meg dagen etter, fordi jeg har ikke evne til å se konsekvensene av alt. Jeg er nok ikke smart nok til å være statsminister, haha.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Sophie Elise. Det hadde vært interessant. Jeg vet hun er en dame som har mer for seg enn alt det som kommer fram. Sleng med NRK-redaktøren som tok henne inn i NRK. Farmor hadde det vært kjekt å ha i heisen. Kan jeg også få med statsministeren og sjaman Durek? Jeg måtte hatt med meg folk som ikke har de samme meningene som meg. Folk er interessante, altså.