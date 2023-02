Hvem: Christine Drage, er personlig trener, kostholdsveileder og mental trener som spesialiserer seg innenfor livsstilsendring og motivasjon.

Aktuell med: Boka «Når hjernen blir et helvete»

Gratulerer med boka! Det er blitt en veldig personlig bok?

– Tusen takk, det er både spennende og litt skummelt.

For å ta det som gjelder de fleste av oss først, hvordan kan hjernen bli et helvete?

– Det er vi selv som lager oss problemer med tankene våre, tankespinn kan føre deg til helvete. Vi tenker egentlig for mye, og hvis vi ikke lærer oss å strukturere tankene, så kan de bli negative og påvirke oss og livet vårt negativt. Og det er på den måten våre gjerne blir ødelagt.

Om jeg ligger søvnløs om natten så kommer ofte vanskelige tanker, har du noe godt råd?

– Det jeg praktiserer, som har hjulpet mest i alle situasjoner jeg har stått i er meditasjon. Det er helt magisk, og har hjulpet med tankekjør, både negative tanker og positive. Du kan trene på å gi slipp og gi deg selv tillatelse til å være rolig, si til deg selv at dette kan du tenke på i morgen. Veldig mange henger seg opp i det de føler i øyeblikket, og så blir de det øyeblikket kanskje lenger enn de har godt av å være.

Si til deg selv at dette kan du tenke på i morgen. — Christine Drage, livsstilscoach og forfatter

Jeg har fått til råd å telle sauer, men det blir bare stress i hodet, det må finnes bedre teknikker?

– Man kan absolutt må lære seg noen teknikker på hvordan styre tankene sine. Jeg vet det lyder vanskelig fordi vi av naturens side overtenker og har veldig mange tanker som kommer samtidig. Men det er faktisk lettere enn det folk flest tror, du må bare øve på det, akkurat som du må øve på alt annet du vil bli god på.

Hvordan ser du på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse?

– Jeg tenker at tidlige problemer og traumer påvirker oss både fysisk og psykisk. Mange danner seg underbevisste mønstre der det de har vært gjennom og opplevd, blir tatt med seg inn i nyere relasjoner. Hvis du for eksempel har vært i et forhold der du ble behandlet dårlig tidligere, så har du den underliggende forventningen om at det kommer til å skje også i ditt neste forhold. På grunn av usikkerhet bruker du de underliggende mønstrene til å skape konflikter som kanskje ikke hadde vært der.

Jeg skjønner at barndommen er spesielt viktig?

– Ja. Men det viktigste er å akseptere alt som har skjedd og jobbe med å bearbeide konfliktene med seg selv. Om det er én spesifikk person som er årsak til det vonde, eller om det handler om ulykker og naturkatastrofer, så gjelder det å akseptere at det har skjedd i realiteten, ikke fortrenge men gjøre det beste ut av det og gå videre.

Er det fortsatt er mye stigma ved knyttet til psykisk sykdom?

– Jeg tror det er blitt bedre, men at fokus noen ganger blir feil. Derfor hadde jeg lyst til å dele denne boken, som egentlige er veldig personlig. Jeg skrev den først for meg selv, men etter at min psyke ble bedre og jeg leste gjennom alt jeg hadde skrevet så følte jeg at dette er noe andre kan ha godt av å lese også.

Du forteller veldig åpent om dine egne opp- og nedturer, med anoreksi, vold, sykdom og vanskelige kjærlighetsforhold, føles det litt skummelt å være så åpen?

– Veldig. Spesielt siden dette handler om ting jeg har holdt skjult og aldri snakket om i sosiale medier eller noe sånt tidligere. Der har jeg kun hatt fokus på det fysiske, på trening før jeg ble syk og fikk ME. Det som er skummelt nå er tanken på at folk ikke bare kan kritisere kroppen min, men også hjernen min.

Spesielt kjærlighetsforholdene er trøblete, hvorfor det?

– Følelser i seg selv er vanskelige. Vi er irrasjonelle, føler mye, og jo sterkere en følelse er, jo mindre smart blir man fordi man reagerer emosjonelt i stedet for rasjonelt. Det er der konfliktene i forhold starter. Jo dypere du elsker en person, jo mer hysterisk og emosjonell kan du bli.

Hvem var din barndomshelt?

– Er godt spørsmål. Siden jeg har vært igjennom en del vonde ting har jeg fortrengt mye av det som skjedde før jeg fylte 10 år. Men, jeg elsket Harry Potter-bøkene, og det å søke meg inn i en fantasiverden. Så J.K. Rowling må kunne kalles en helt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser god mat og tar et glass hvitvin. Jeg er ikke så glad i søtsaker, tar heller et glass vin enn å spise en pose smågodt.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg tror det som har skjedd i livet har gjort meg til den jeg er. Det er ikke alt man forstår, men jeg tenker det er bedre å lære av vanskelige ting, enn å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nelson Mandela. Han skulle jeg gjerne ha fått lov til å ta en prat med.

