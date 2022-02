Jo Jenseg etter over 40 år i LO: Det er veldig givende

HVEM: Jo Jenseg.

HVA: Leder for LO i Stavanger og Omegn.

– Hva er det som gjør at du ønsker å være leder for LO i Stavanger og Omegn?

– Jeg har vært engasjert i fagforeningsarbeid lenge og er interessert i de politiske spørsmålene som opptar fagforeningen. Da passer denne rollen bedre for meg enn en rolle som lokalt tillitsvalgt, selv om jeg har vært det også. Jeg synes det er spennende å forsøke å koordinere mye av det arbeidet våre fagforeninger gjør på det politiske området.

– Hva liker du best med å være leder for LO i Stavanger og Omegn?

– Det er nok at jeg får møte en del folk i og utenfor fagbevegelsen når vi samarbeider om aksjoner, 1. mai-markering og andre ting. Det er veldig givende. I tillegg liker jeg å delta i debattene inne fagbevegelsen og ellers.

– Hvor lenge har du vært med i LO?

– Jeg har vært medlem i LO i litt over 40 år og leder for LO Stavanger og Omegn siden 2016.

– Du er engasjert i de høye strømprisene, hvilke endringer ønsker du?

– På kort sikt ønsker jeg en makspris på strøm på 35 øre kilowattimen. Etter hvert ønsker jeg at vi får en større politisk kontroll over kraft og kraftpriser. Vi må slutte med markedsstyrt strøm.

– Hvorfor ønsker du disse endringene?

– Vi må ta vare på det konkurransemarkedet som lav strømpris tidligere har vært i Norge. Det er viktig for både folk flest og industrien og annet næringsliv. I tillegg må vi ha mulighet til å gi kraften dit den gir mest tilbake med tanke på arbeidsplasser og inntekter tilbake til samfunnet.

– Hvordan er engasjementet i strømdebatten blant dine medlemmer?

– Det er et stort engasjementet, særlig blant de fagforeningene som er knyttet til industrien. De med lavest inntekter bekymrer seg for de økte utgiftene strømprisen nå gir, og i industrien er de bekymret for å miste arbeidsplassene sine.

– Hvilke henvendelser får du fra dine medlemmer utenom høye strømpriser?

– De er opptatt av å ha flest mulig faste stillinger og stoppe utviklingen hvor bemanningsbyråer og midlertidige stillinger vokser. De som ønsker det, skal få jobbe fulltid. Det er særlig en utfordring blant de kvinnedominerte yrkene.

– Du jobber i NAV til vanlig, hva innebærer det?

– Jeg er veileder for arbeidssøkere.

– Nå over til noen faste spørsmål Jo. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jens Bjørneboes trilogi «Bestialitetens historie».

– Hva gjør deg lykkelig?

– Å gå i fjellet i fint vær, helst alene.

– Hvem var din barndomshelt?

– Den tidligere Chelsea-keeperen Peter Bonetti. Jeg var nemlig fotballkeeper en liten periode i løpet av barndommen.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er for dårlig til å slappe av. I realiteten har jeg to jobber, så det er litt vanskelig å koble av.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg på ferie litt lenger vekk enn jeg egentlig har råd til, f.eks. Malaysia eller Filippinene.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er veldig mye. Hvis jeg skulle valgt en ting akkurat nå, så ville det vært mot baseavtalene som er inngått med USA.

– Er det noe du angrer på?

– At jeg aldri fullførte sosiologi-studiet.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jonas Gahr Støre. Da ville jeg snakket om kraft og kraftpolitikk, og forklart ham at subsidieløsninger ikke er holdbart i lengden.