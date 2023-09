Gladmats kortreist-rute: – Håper det vil engasjere folk

Årets mobilitetsuke i Stavanger startet på lørdag. Nytt for i år er et samarbeid med Gladmatens kortreist-rute, som er en et forslag til lokalmatprodusenter med gåavstand i sentrum. Rosenkildehaven Bageri i Bakergata er ett av stoppene på ruten.

I anledning Gladmaten har baker Kjetil Junge laget et eget brød.

– Med dill og sitronskall, sier han.

Kjetil Jungen, eier av Rosenhavekilden Bageri. (Mari Wigdel)

Når RA er innom ved 11-tiden lørdag formiddag, kommer det jevnlig nye kunder ned trappen og inn i det lune bakeriet. Ingen av dem er innom på grunn av kortreist-ruta. Men Tone Veslemøy Rønneberg oppdaget Rosenkildehaven Bageri på Gladmatfestivalen for et par år siden og nå er hun jevnlig innom.

– Det er et helt nydelig sted, sier hun.

Også Michael Larsen Rønneberg, som for tiden bor i Tromsø hvor han arbeider som kokk, er fast kunde på bakeriet.

– I morgen skal jeg tilbake til Tromsø, og da må jeg ha med meg et brød, sier han.

Tone Veslemøy Rønneberg og Michael Larsen Rønneberg er ofte innom Rosenkildehaven Bageri. (Mari Wigdel)

Nytt konsept – fem minutter å gå

Maren Skjelde, daglig leder for Gladmat-staben, kommer forbi bakeriet. Hun skal videre til Dirdal med sin mor og skal ha med seg et rykende ferskt brød.

– Vi har lagt opp en rute hvor man kan besøke lokale matprodusenter. Vi håper det vil engasjere folk til å oppsøke og oppdage restauranter i regionen vår, sier Skjelde til RA.

I tillegg til Rosenkildehaven Bageri er Chili Chocolate i Søregata og Siddis Gelato i Pedersgata på ruten. Det er fem minutter gåavstand mellom stedene.

Det er også skreddersydd en rute man kan ta med bil eller sykkel. Det er første gang Gladmaten prøver ut dette konseptet.

– Vi har et mål om å arrangere matrelaterte aktiviteter året rundt. Dette er en fin måte for publikum å oppleve fylkes matnæring. Vi har 110 produsenter spredd rundt i fylket vårt og det dukker opp nye, sier Skjelde.

Mobilitetsuka 2023: – Håper folk tar beina fatt

– Vi håper dette kan stimulere til at folk handler mer lokal mat, og tar beina fatt mens de gjør det, sier Imme Birk Eskeland, prosjektleder for Mobilitetsuken 2023 i Stavanger.

Imme Dirks Eskeland, prosjektleder for Mobilitetsuken 2023 i Stavanger. (Arne Birkemo)

Mobilitetsuka 2023 blir markert fra 16.–22. september, og gjennom uken foregår en rekke arrangementer som alle har en overordnet felles grønn tråd – at alle skal tenke litt mer på sine egne reisevaner. Håpet er at denne tankeprosessen skal føre til en bevisstgjøring – og så en omlegging av reisevaner i en grønnere retning.

– Den lokale maten har selv hatt en kort reisetid fra produksjonssted til butikk. Her sparer vi også miljøet. Mye av maten vi handler i dag har reist langt på lasteskip og i lastebiler før den havner i butikkhyllene våre. Dette fører til utslipp.

Allerede fra fredag ble årets nyhet lansert: En ny støtteordning der innbyggere i Stavanger kommune kan søke om støtte til kjøp av en elsykkel og få inntil 5000 kroner. Her finner du en oversikt over arrangementene for Mobilitetsuka 2023:

---

Mobilitetsuka 2023:

Starter lørdag 16. september og varer til 22. september, og er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken.

Dette er programmet for årets Mobilitetsuke:

Komiker Rune Bjerga guider deg gjennom Tjensvollturen 18. september. Les mer om turen på Stavanger Turistforenings facebookside eller nettsiden.

Gratis frokost til dere som går, sykler eller reiser kollektivt fra klokken 07.00, til så lenge frokosten rekker: 19. september: Kulverten ved Mosvatnet 20. september: Bybrua ved St. Johannes kirke 21. september: Torget

Kulverten ved Mosvatnet Bybrua ved St. Johannes kirke Torget Du kan søke om støtte til kjøp av elsykkel. Og hvis du ønsker å prøve en elsykkel møter du ved paviljongen i Byparken 19. september, mellom klokka 15.00–18.00.

Kortreist gladmat, 16. september. Handle smart, kaste mindre og spise sunnere

Gratis sykkelverksteder i alle kommunedeler fra klokka 17.00 til 19.00. Tirsdag 19.09: – Storhaug skole, Kvaleberg skole og Kvernevik skole, onsdag 20.09: – Hundvåg skole, Finnøy sentralskule, Vikevåg skole, torsdag 21.09: – Kannik skole, Hinna skole, Tastarustå skole

i alle kommunedeler fra klokka 17.00 til 19.00. – Storhaug skole, Kvaleberg skole og Kvernevik skole, – Hundvåg skole, Finnøy sentralskule, Vikevåg skole, – Kannik skole, Hinna skole, Tastarustå skole Tre nye benker settes ut etter ønske fra innbyggerne i kommunen.

Postjakt i regi av Stavanger orienteringsklubb.

Beintøft – Norges største gå-til-skolen-aksjon. Rundt 4000 elever på 17 ulike barneskoler i Stavanger deltar i konkurransen.

Hyggelige beskjeder på fortau. Følg med og få deg en hyggelig overraskelse.

Sykkelkurs for voksne. Alle kan lære seg å sykle med litt hjelp fra Syklistenes landsforening.

---