Ny støtteordning: Du kan få 5000 til kjøp av elsykkel

Årets mobilitetsuke i Stavanger starter på lørdag, men allerede fra fredag ble årets nyhet lansert: En ny støtteordning der innbyggere i Stavanger kommune kan søke om støtte til kjøp av en elsykkel og få inntil 5000 kroner. Samtidig kan ikke støttesummen utgjøre mer enn 30 prosent av den totale kjøpesummen for elsykkelen, opplyser kommunen på sine nettsider.

Stavanger kommune har satt av inntil 5,8 millioner kroner til denne ordningen, og opplyser at dersom det kommer inn flere søknader enn det er midler til, blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtte.

– De som får støtte får også en solid sykkellås fra Kolumbus med på kjøpet, opplyser Imme Dirks Eskeland, rådgiver i klima- og miljøavdelingen i Stavanger kommune, og prosjektleder for Mobilitetsuka 2023.

Samtidig understrekes det at søkere som tidligere ikke har fått støtte i andre ordninger, som for eksempel til kjøp av el-lastesykkel, vil bli prioritert

Imme Dirks Eskeland, prosjektleder for Mobilitetsuka i Stavanger kommune. (Arne Birkemo)

Mange arrangementer – grønn fellesnevner

Mobilitetsuka 2023 blir markert fra 16.–22. september, og gjennom uken foregår en rekke arrangementer som alle har en overordnet felles grønn tråd–at alle skal tenke litt mer på sine egne reisevaner. Håpet er at denne tankeprosessen skal føre til en bevisstgjøring – og så en omlegging av reisevaner i en grønnere retning.

– Hensikten er å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner, sier prosjektleder Dirks.

Og det er ikke bare i Stavanger dette foregår. Hvert år blir aktivitetsuker over samme lest gjennomført i mange byer i hele Europa. Den overordnede tanken med å arrangere slike uker er å få folk til å innse utfordringer knyttet til biltrafikken.

– Vi oppfordrer innbyggerne i Stavanger til å la privatbilen sin stå litt oftere i Mobilitetsuka og heller sykler, går eller reiser kollektivt. Kanskje noen finner ut at det ikke trenger å være så vanskelig som de trodde? sier Dirks.

Samarbeid

Mobilitetsuka i Stavanger er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken, og er et årlig arrangement, som har blitt arrangert i kommunen i en årrekke. Fram til 2017 foregikk alt på en dag under navnet Miljøsøndag, men fra og med 2018 ble arrangementet utvidet til å vare en hel uke.

Under fjorårets mobilitetsuke ble det blant annet delt ut 600 frokoster til syklende, gående og kollektivreisende, 270 sykler fikk seg en service, tre nye benker ble montert etter innspill fra innbyggerne, 660 barn syklet til Viking-kamp og fikk gratis inngang, brukte sykler ble solgt til studentvennlige priser på UiS, det ble malt hyggelige fortausmeldinger i alle kommunedelene, og det ble arrangert visning og prøvekjøring av el-lastesykler i Stavanger sentrum, opplyser kommunen.

Årets program har tradisjonen tro en rekke ulike arrangementer (se faktaboks). Blant annet skal komiker Rune Bjerga ha en guidet Tjensvolls-tur den 18. september, det blir mini-Gladmatfestival i Stavanger med lokal, kortreist mat lørdag 16. september og det blir gratis sykkelverksteder i alle kommunedeler gjennom uken.

Mobilitetsuka 2023:

Starter lørdag 16. september og varer til 22. september, og er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken

Dette er programmet for årets Mobilitetsuke:

Komiker Rune Bjerga guider deg gjennom Tjensvollturen 18. september. Les mer om turen på Stavanger Turistforenings facebookside eller nettsiden.

Gratis frokost til dere som går, sykler eller reiser kollektivt fra klokken 07.00, til så lenge frokosten rekker: 19. september: Kulverten ved Mosvatnet 20. september: Bybrua ved St. Johannes kirke 21. september: Torget

Kulverten ved Mosvatnet Bybrua ved St. Johannes kirke Torget Du kan søke om støtte til kjøp av elsykkel. Og hvis du ønsker å prøve en elsykkel møter du ved paviljongen i Byparken 19. september, mellom klokka 15.00–18.00.

Kortreist gladmat, 16. september. Handle smart, kaste mindre og spise sunnere

Gratis sykkelverksteder i alle kommunedeler fra klokka 17.00 til 19.00. Tirsdag 19.09: –Storhaug skole, Kvaleberg skole og Kvernevik skole, onsdag 20.09: –Hundvåg skole, Finnøy sentralskule, Vikevåg skole, torsdag 21.09: –Kannik skole, Hinna skole, Tastarustå skole

i alle kommunedeler fra klokka 17.00 til 19.00. –Storhaug skole, Kvaleberg skole og Kvernevik skole, –Hundvåg skole, Finnøy sentralskule, Vikevåg skole, –Kannik skole, Hinna skole, Tastarustå skole Tre nye benker settes ut etter ønske fra innbyggerne i kommunen.

Postjakt i regi av Stavanger orienteringsklubb.

Beintøft–Norges største gå-til-skolen-aksjon. Rundt 4000 elever på 17 ulike barneskoler i Stavanger deltar i konkurransen.

Hyggelige beskjeder på fortau. Følg med og få deg en hyggelig overraskelse.

Sykkelkurs for voksne. Alle kan lære seg å sykle med litt hjelp fra Syklistenes landsforening.

