Kulturpris til Per Hasse Andersen

– Denne prisen betyr mye for meg, men også for jazzmiljøet og det frie feltet. Det er en anerkjennelse av det mange av oss jobber med, sier festivalsjef for Maijazz, Per Hasse Andersen i en pressemelding.

Årets kulturprisvinner er en jazzens mann i Stavanger og Rogaland. Hans engasjement begynte i 1980, da han startet med å arrangere konserter for Stavanger Jazzklubb, som senere utviklet seg til Stavanger jazzforum. Som leder av Maijazz siden oppstarten i 1989, har han de siste 30 årene satt sitt preg på jazzscenen i regionen.

Maijazz er i dag en av regionens lengstlevende festivaler, og har huset artister som blant annet Jan Garbarek, Pat Metheney Group, Herbie Hancock, E.S.T, Joe Zawinul, Youssou N’dour og Chick Corea.

– Festivalprogrammet er alltid gjennomtenkt med en indre sammenheng. Hasse kjenner byen sin og de som bor der, og gir publikum litt som utfordrer og litt som behager - i et passelig blandingsforhold. Når en festival holder koken i 35 strake år, betyr det at publikum setter pris på den, sa fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget 13. juni i Haugesund.