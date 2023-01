Oversikt: Slik blir teatervåren

– Vi kan tilby et variert og bredt program på teatret denne våren. Det er mange klassikere som jeg tror har et stort publikumspotensial. Vår teatersjef Glenn André Kaada har et mantra om at på Rogaland Teater skal det være noe for alle. Men alt skal ikke være for alle. Det er ikke vårt mål. Vi er opptatt av tyggemotstand, men det er først og fremst viktig at det smaker godt, og det tror jeg det gjør i vår, sier Pernille Kaldestad, informasjonssjef ved Rogaland Teater til RA.

Hun sier de ser fram til en vår som ikke er preget av usikkerhet og uforutsigbarhet.

– Vi gleder oss til endelig å ta fatt på et normal år. Programmet er så variert og godt og vi har derfor store forventninger om at publikum vil omfavne de ulike forestillingene våre.

Kaldestad vil anbefale alle å gå på teater i vår.

– Våre yngste publikummere får mye teater i vår med både Lørdagsgodt, Narnia, Lillemus mei og villungane og Ulf er uvel. De som er litt større får stifte bekjentskap med kortreist kunst fra Rolf Kristian Larsen i Galaxyland og en gammel ringrev i Goethes Unge Werthers lidelser. I tillegg har vi ikoniske stykker som Lang dags ferd mot natt, Animal Farm og Catch 22 på plakaten. Nytt av året er Teatersalong med Janne Stigen Drangsholt og Therese Eide, sier hun.

RA har laget en oversikt over hva du kan få med deg på Rogaland Teater og Stavanger Konserthus i vår:

Den første forestillingen fra Rogaland Teater er «EKS», som beskrives som et intenst og humoristisk kammerspill. Forestillingen kan du se fra 3. til 14. januar i Teaterhallen. EKS er ifølge Rogaland Teater en psykologisk dramakomedie, som handler om et trekantdrama hvor kjærlighetens vilkår på 2000-tallet blir satt under lupen.

Fra 3. til 21. januar kan du se «Narnia» på Hovedscenen. Forestillingen er basert på C.S. Lewis sin andre bok om Narnia, «Løven, heksa og klesskapet.» Regissør Nina Godtlibsen har ifølge Rogaland Teater oppdatert og laget en forfriskende utgave av klassikeren.

I Barne- og ungdomsteatrets versjon møter vi en moderne familie med de fire barna Lucy, Edmund, Susan og Peter. Den langvarige pandemien har gitt familien nye vaner med hjemmekontor og hjemmeskole. Men den nye normalen har også ført til utfordringer og sjonglering av ulike behov i familiens endrede hverdag. Dagene er kaotiske og morgenstunden kan fort føre til absurde situasjoner med flygende cornflakes, stressede foreldre på digitale morgenmøter og søskenkrangling, står det blant annet i beskrivelsen av stykket.

Absurd satire

«Unge Werthers lidelser» settes opp av Rogaland Teater fra 17. januar til 26. april på Intimscenen. Forestillingen er basert på boken med samme navn, som ble gitt ut i 1774, og beskrives som verdens første psykologiske roman, og som inneholder verdenslitteraturens mest kjente trekantdramaer.

I forestillingen møter fem ungdommer av 2023, den unge Werther av 1774. – Kan de forstå hverandre, hvor mye har de egentlig til felles og hvor mye har et ungt sinn forandret seg på 250 år?

19. januar til 19. april blir «Galaxyland» satt opp i Kjellerteateret. I beskrivelsen av forestillingen kommer det fram at dette er en absurd satire om sjokolade, språk, sang og zumbier. I Galaxyland møter vi åtte ungdommer fra en tid langt framme. De har sittet i hulen lenge nok. Med veldig liten livserfaring i bagasjen, men nær kontakt til egne følelser, begir de seg ut for å redde noen som kanskje ikke trenger det.

En forestilling skal være gøy for hele familien, er «Lillemus Mei og villungane», som settes opp fra 20. januar til 18. mars på Teaterkafeen. Forestillingen er en hyllest til Barne- og Ungdomsteatrets far, Bjørn Endreson. Noen av hans kjæreste karakterer vekkes til live i forestillingen som passer for barn mellom 3 og 8 år.

[ Ny forestilling på Stavangeren - «Tidsklemmå»: – Det blir morsomt, og tankevekkende ]

Dyrene tar makten

Fra 15. februar til 29. april spilles «Lang dags ferd mot natt» på Hovedscenen. Teaterforestillingen handler om menneskets mørkeste essens, og er et psykologisk drama om en dysfunksjonell familie som er fanget inn i hverandres ulykker. Alle forsøker de å dulme de smertefulle sannhetene, som tar et stadig sterkere grep om familien.

For de yngste settes «Lørdagsgodt» opp 18. februar til 29. april på Teaterkafeen. Felles for alle forestillingene er at det er kortreist teater for de minste, som spilles tett på publikum. Dermed kan barn i alderen to til åtte år, foreldre og besteforeldre glede seg til nye, spennende teateropplevelser annenhver lørdag, skriver Rogaland Teater.

«Animal Farm» settes opp 22. februar til 29. april i Teaterhallen. Forestillingen handler om dyrene på Storegård, som gjennomfører en revolusjon for å overta makten på bondegården. Det hele løper imidlertid løpsk før man rekker å stave de-mo-kra-ti. Så snart de har skrevet «Alle dyr er like» på låvedøren, går svinene, som alle vet er litt klokere enn de andre dyrene, i gang med manipulasjon og propaganda for å sikre seg makten – og plassen øverst på kransekaken.

Mørkt og morsomt

Teaterforestillingen «Catch-22» settes opp 10. mai til 16. juni på Hovedscenen. Rogaland Teater beskriver forestillingen som beksvart humor om krigens vesen.

I Catch-22 følger vi en gruppe amerikanske B-25-bombeflygere, som forsøker å overleve den siste delen av 2. verdenskrig. Er man heldig får man perm og kan dra til Roma på jakt etter betalt kjærlighet. Men det meste av tiden går med på å vente og delta i de bindegale selvmordstoktene der det handler om å stille inn sikte og bombe aksemaktenes stillinger.

«Ulf er uvel» settes opp 2. til 16. juni, og handler om når menneskets beste venn går ned for telling. Ulf er uvel er en fin liten fortelling, som balanserer mellom det mørke og det morsomme, og handler om å ta grep når dårlige nyheter kommer tassende. Forestillingen passer for barn mellom 3 og 7 år.

[ Dagfinn Lyngbø med ekstraforestillinger ]

Revolusjon

Teaterforestillingen Revolutionary tar deg med til den russiske revolusjonen og Alexandra Kollontai sitt opprør. Bildet er fra prøver i Stavanger konserthus sommeren 2022. (S.H. Dirdal)

I Stavanger Konserthus kan du se teaterforestillingen «Revolutionary» 12. april. Livet til den russiske revolusjonisten Alexandra Kollontai skal oppsummeres, og hennes opprør mot tsaren, ektemannen, foreldrene, Lenin, Stalin og ikke minst borgerskapet. Alexandra reiser fra aristokratiets trygge stuer til et Europa i flammer, med et mål i kofferten: All makt til folket!

– Men ikke tro på alt du ser! Det blir ikke akkurat en historietime, men mer et sirkusshow, kan Emilie Hetland fortelle, som både har skrevet manuset og spiller den standhaftige og opposisjonelle Kollontai i forestillingen.

28. og 29. januar kan du se «Dyrene i Hakkebakkeskogen» på Stavanger Konserthus. Forestillingen er basert på Thorbjørn Egners tradisjonsrike mesterverk, og Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen blir å se på scenen.

[ Kommer til Utopia: - Et unikt talent ]