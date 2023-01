Kommer til Utopia: - Et unikt talent

Emma Steinbakken kommer for å skape magi på Utopia i sommer, det skriver arrangøren i en pressemelding fredag.

– Emma er et unikt talent og hennes musikk og stemme treffer enormt mange mennesker. Hun er i tillegg en fantastisk liveartist med en ro på scenen som skaper magiske øyeblikk. Jeg gleder meg til å se henne på Utopia-scenen i tillegg, sier festivalsjef Espen Knoph.

«Den ekstremt talentfulle popartisten Emma Steinbakken slo gjennom over natten i oktober 2018 da hun slapp debutsingelen «Not Gonna Cry» som har blitt avspilt mer enn 23 millioner ganger på Spotify så langt. En fantastisk live-debut på by:Larm noen måneder senere vekket interessen til en samlet musikkbransje, og hun fikk deretter muligheten til å promotere musikken sin og turnere Europa rundt fram til pandemien. Etter dette ga hun ut «Without You» som forsterket gjennombruddet ytterlige», skriver arrangøren.

Selv om pandemien stoppet det meste av reisingen og turneringen har den nå 19 år gamle Emma de to siste årene gjort ferdig videregående. I tillegg rukket å bli nummer 1 på Spotify og singellisten her hjemme med «Jeg glemmer deg aldri», sluppet flere egne låter og samarbeidet med Matoma, Alan Walker, Robert Grace og sist Kamelen og Broiler med superhiten «BAP». Turné på turné og konserter på de store festivalene i landet har preget 2022 og skal prege Emma Steinbakken videre i 2023.

I oktober slapp hun «Can’t Fight This Feeling», første singel fra sitt debutalbum som kommer i 2023. Her er det ventet flere singler like rundt hjørnet. Emma fikk også enorm oppmerksomhet etter første episode av Hver Gang Vi Møtes på TV2, hvor hun covret Bjørn Eidsvåg sin «Floden» og ga låten et helt nytt liv. På under én uke har den blitt streamet over 2,5 million ganger og Eidsvåg selv mente låten endelig fant sin plass.

[ Ballinciaga til Utopia ]