Ny forestilling: – Det blir morsomt, og tankevekkende

– Vi skal ha premiere 25. mars på en forestilling som heter Tidsklemmå, med en nystartet gruppe som heter Kjappe Kvinner, som består av Helena Sandvik, Kim Elin Olsen, Kathrine Jünger Ims og Penda Faal, forteller Rudi Bjørknes Gundersen, som skal være regissør for forestillingen.

– Og vi er jo i en tidsklemmen her, med barn, katter, vi jobber mye og så videre. Det er der inne i det landskapet at forestillingen ligger, og historien som skal fortelles, legger han til.

– Hva kan publikum forvente hvis de kommer på denne forestillingen?

– En kjapp forestilling, men fremdeles med forskjellig tempo. Det blir en fysisk teater forestilling, med forskjellige uttrykk, men det er ingen revy og ingen standup. Men, det kommer til å være morsomt og tankevekkende, sier Helena Sandvik til RA.

Kathrine Jünger Ims mener folk kommer til å kjenne seg igjen i forestillingen.

– Vi undersøker også hva som egentlig skjedde, og hopper litt tilbake i tid. Fra tidenes morgen har det alltid vært travelt å være menneske, for eksempel med dyrene som måtte jaktes på, og kjøttet tørkes også videre, sier hun og ler litt.

– Men nå når man har så mange hjelpemidler som fryseboks, nærbutikker og bil, så føler man likevel man står i kanskje den største tidsklemmen nå – hvorfor er det sånn? Og hvorfor har man hele tiden bare lagt på med lag av ting, og latt det eskalere?, sier hun videre.

Jünger Ims viser til eksempel med at hus og hjem må være «picture perfect» til Instagram, barna skal ha matchende klær, man skal være sosial med venner og stå vakt i korps-kiosken.

– Og det har ikke blitt lettere. Dette skal vi undersøke, og kna i. I forestillingen skal vi ta for oss ett døgn i et tidsklemme-menneskets liv.

– Vi slår et slag for det uperfekte

Regissør Rudi Bjørknes Gundersen påpeker at det er noe litt tragisk-komisk over teamet på forestillingen.

– Dette må ikke ses på som noe tungt og trist, men det er jo «skamhardt» å leve dette livet, så det er ganske deilig når noen setter ord på det, sier han.

– Vi slår et slag for det litt uperfekte. At det er greit å levere barna med hull i buksen, glemme støvlene, ferielappen som aldri kommer presis inn, og at du ikke har skikkelig treningstøy på – hvis du i det hele tatt rekker å trene da, sier Jünger Ims.

Hun påpeker også at det er fort gjort å tenke at alle andre «nailer det,» med perfekte bilder i sosiale medier av alt som blir gjort.

– Men jeg tror alle har sine egne utfordringer. Vi vil vise den mer normale siden av et menneske i tidsklemmen, og vise at det er greit å bare gjøre så godt vi kan, drite oss ut og være slitne.

Basert på virkeligheten

Flere ting og hendelser som blir tatt opp i forestillingen har nær tilknytning til hverdagen til de fire skuespillerne i Kjappe Kvinner, og historier de har hørt fra omgangskretsen sin.

– Hvem er målgruppen for forestillingen?

– Jeg tenker alle som kan kjenne seg igjen i tidsklemmen. Det kan være unge mennesker som stresser seg i hjel med å komme inn på rett utdannelse, det kan være unge voksne, småbarnsforeldre, og folk i vår aldersgruppe som står midt i det, sier Jünger Ims.

– Men også besteforeldre, som kan se på hvordan de hadde det versus oss, og som også er travle med sine ting, sier Penda Faal.

– Betyr det at tidsklemmen aldri slutter da? sier regissør Bjørknes Gundersen, og de kjappe kvinnene ler godt og sier det nok er en evig sirkel.

Helena Sandvik, Penda Faal, Kathrine Jünger Ims og Kim Elin Olsen. (Tonette N. Haaland)

Fakta om Tidsklemmå

Tidsklemmå er en ny forestilling med Kjappe Kvinner, som består av: Kathrine Jünger Ims, Penda Faal, Helena Sandvik og Kim Elin Olsen.

Regissør for forestillingen er Rudi Bjørknes Gundersen.

Premiere: Lørdag 25. mars i Humorhuset Stavangeren.

