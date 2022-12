Nytt standupshow: – Målet er å overraske litt

«Mellom bakkar og Bjerga» er navnet på det nye standupshowet til Rune Bjerga. Stavangerpremieren er 22. april 2023, i Kuppelhallen.

– En fantastisk scene på ha standup på. Intimt. Du føler publikum nærmest sitter på deg – selv om det er over 1000 seter, skyter Bjerga inn med et glimt i øyet.

Showet har allerede gått i Egersund i november og desember. Og det virket som egersunderne koste seg. Det var god stemning i salen, forteller Bjerga.

– Ja, jeg er veldig fornøyd. Vi skal innom mye. Det er et ganske tettpakket show, får jeg høre. Høyt tempo.

Bjerga skal blant annet ta publikum med på en kjendishyttetur.

– Det er et eventyr om strømprisene. Vi er altså på hyttetur sammen med Bjørn Eidsvåg, Lothepus, Trygve Slagsvold Vedum, Bent Høie, Gjert Ingebrigtsen og Ole Klemetsen. De er på hytta og da er jo strøm et naturlig samtaleemne. I tillegg møter vi på Laila Merete, hyttenaboen, som har vært på motivasjonskurs og som har dratt på tur for å finne den beste versjonen av seg selv, forteller Bjerga.

Haaland og krenkesamfunnet

I tillegg til strøm skal Bjerga også innom krenkesamfunnet, kongefamilien, sin egen familie, utelivet på Island og nettrollene som plager på Erling Braut Haaland.

– Haaland er en verdensstjerne, noe som er veldig kult. Men det er ikke alle som unner ham suksess. Jeg tar for meg disse nettrollene. Jeg har gjort research, gått ned i dypet – og her snakker vi faktisk om elitedivisjonen av nettroll. Det er så gale at jeg faktisk må be publikum om å feste sikkerhetsbeltet. Kanskje må de ta på seg hjelm også, sier Bjerga.

Krenkesamfunnet har gjort det vanskeligere for folk som Bjerga som lever av å være morsom.

– Noen har grunn til å bli krenket, men det er også mange som ikke har noen grunn. Nylig var jeg i NRK og snakket om hvor slitsomt det er å finne på ideer til hva rampenissen kan finne på. Jeg lirte ut av meg – på spør – at vi ikke sover fordi vi tenker på hva vi skal finne på. Da kokte Twitter og nettet. Gikk bananas. «Det er viktigere ting i livet …» osv. Selvsagt er det viktigere ting i livet, men folk vil bli krenket – selv om også nettrollene forstår at dette er sagt på tull. Det går sport i bli krenket. Det er en uting, sier Bjerga.

FAU og hyttebok

Bjerga byr også på egen familie. Han fant hytteboken til mormor og morfar, som hadde hytte i Ryfylke.

– Mye morsomt. Det var mormor som skrev hytteboken. Det var hun som var sjefen i det forholdet. Morfar fikk gjennomgå, kommenterer Bjerga.

Andre som må gjennomgå er FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg).

– Jeg har aldri sittet i FAU selv, men det er en egen rase. Å sitte en halvtime å diskutere om yoghurt er sunt for barna, er noe jeg ikke har tid til i livet.

«Mellom bakkar og Bjerga» skal også få folk til å nikke og kjenne seg igjen, håper komikeren.

– Klovnens rolle er å ta for seg spissene i samfunnet. Min jobb er å sette ord på ting folk har i bakhodene sine. Som de gjerne ikke setter ord på selv. Jeg håper publikum vil le med meg, le av meg. Kanskje av seg selv også. Målet er å overraske litt, sier Bjerga.

Vil på turné

Bjerga planlegger å ha show i Stavanger så lenge folk vil komme. Deretter vil ha se utover fylkesgrensene. Han nevner Bergen og Oslo.

– Oslo har godt av å få stavangerdialekten trødd ned i halsen. Jeg tør nok ikke å slå til med et show med «kuppelhall-størrelse» i Oslo, men det er spennende å utvide matfatet litt.

