Verdensstjerne topper ny Stavanger-festival i sommer

– Vi er klare for å gi dere en magisk opplevelse når Vaulen Open Air 2023 går av stabelen. Alt ligger alt til rette for at man sammen skal skape strandfest på Vaulen, melder arrangørene Live Nation og WeWentLive i en pressemelding tirsdag.

Verdensstjernen Sting, som har solgt over 100 millioner plater og er vinner av hele 17 grammy-priser kommer med sin hitsamling.

– Det er en av verdens desidert største artister gjennom alle tider som kommer. I tillegg kommer også Zara Larsson som har passert milliarden på Spotify, og den norske popstjernen Dagny for å sette fyr på Vaulen-publikummet, opplyser arrangøren.

Bra line-up

Av andre artister skal blant annet også Dean Lewis, James Bay, Beharie, Bernhoft, Kjartan Lauritzen, Kristian Kristensen, Ka2, Maria Mena, Ramon og Synne Vo. og Sondre Justad være klare for Vaulen til sommeren.

Det legges opp til en todagers festival på Vaulen 9.-10. juni 2023, og billettsalget starter allerede på fredag, melder arrangøren.