Flertallspartiene gir mer penger til Stavanger-skolene

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Sp og SV plusser på budsjettet for Stavanger-skolen med 50 millioner kroner neste år, og totalt 170 millioner kroner fram til 2026 når de mandag vedtar oppdatert handlings- og økonomiplan i kommunestyret, heter det i en pressemelding fra disse partiene.

Partiene sier i pressemeldingene ingenting om hvor de ekstra pengene skal tas fra, utenom å henvise til at kommunedirektøren i etterkant av formannskapets møte har informert om bedring i den økonomiske situasjonen. Fra før har flertallspartiene økt skatteanslaget – den totale summen som anslås å komme inn i skatt til kommunen – kraftig i forhold til kommunedirektørens eget forslag til handlings- og økonomiplan.

Mer til lærebøker

De 50 millionene ekstra i 2023 fordeles på 40 millioner kroner til økning av generell driftsramme – og ti millioner kroner øremerket ekstra innkjøp av lærebøker. Midlene til ekstra innkjøp av lærebøker gjelder for 2023, mens økningen på rammen på 40 millioner kroner gjelder også for årene 2024, 2025 og 2026. Det betyr at partiene vil bruke 170 millioner kroner mer på skolen enn kommunedirektøren har anbefalt i perioden 2023–2026.

Den årlige budsjettrammen framover er med dette 100 millioner kroner høyere enn da partiene vant valget høsten 2019, ifølge flertallet.

– Vi har økt bevilgningene til skolene jevnlig siden valget 2019, og er glade for at vi har funnet rom for en sterk økning også i denne budsjettbehandlingen. Nå er årlig bevilgningssum framover 100 millioner kroner høyere enn i 2019. Det er en høyst nødvendig styrking av skolen i Norges beste barneby, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

33 millioner kroner

Samarbeidspartiene bevilget 33 millioner kroner til ekstraordinært innkjøp av lærebøker tidligere i 2022, slik at det skolene på kort tid vil kunne kjøpe ekstra lærebøker for 43 millioner mer enn planlagt fra kommunedirektøren.

Gruppeleder i Folkets Parti, Frode Myrhol, sier det var lett for partiene å bli enige om en ytterligere satsing på skolen etter at kommunedirektøren informerte om bedring i den økonomiske situasjonen etter formannskapets behandling av budsjettet.

– De ansatte i Stavanger-skolen har gjort en formidabel innsats de siste årene, i en helt ekstraordinær situasjon på grunn av pandemien. Pandemien har også vist oss med all tydelighet hvor sårbare barna er. Det er derfor svært gledelig at vi nok en gang finner midler til å styrke rammen i skolen, dette vil være svært positivt både for barna og lærerne, og dermed også positivt for Stavanger, sier Myrhol.

De økte bevilgningene skaper økt handlingsrom for de ulike rektorene i skolen.

– Politikerne har alltid hatt høye ambisjoner for Stavanger-skolen. Derfor er det viktig at vi setter av nok midler. slik at budsjettet står i forhold til ambisjonene. Skolen skal være en arena for å utjevne sosiale forskjeller, da må vi legge til rette for at alle får et godt tilbud, sier gruppeleder i Rødt i Stavanger, Sara Mauland.

Ikke øremerket

De 40 millionene som kommer ekstra til skolenes driftsramme hvert år framover er ikke øremerket konkrete områder.

– Det er viktig at skolene selv kan prioritere hva midlene skal brukes til. Skolene vet best hvordan midlene kan brukes til for å gi hver enkelt elev en bedre skolehverdag, sier Bjarne Kvadsheim, gruppeleder i Senterpartiet.

Leder for utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV) er i pressemeldingen strålende fornøyd med enigheten mellom flertallspartiene i kommunestyret.

– Det har vært og er krevende for mange som jobber i skolen, fordi mange elever har store behov etter pandemien. I tillegg er det mange flyktninger som har kommet, som følge av invasjonen av Ukraina. Derfor er SV opptatt av å styrke skolenes budsjetter, sier Sakariassen.

Her er endringene i tall

Flertallspartiene Arbeiderpartiet, FP, MDG, Rødt, Sp og SV er enige om å gjøre følgende tilleggsbevilgninger siden formannskapets behandling basert på økte anslag for skatteinntekter i årene 2023-2026:

40 millioner kroner ekstra til skolerammen hvert år 2023–2026

5 millioner kroner ekstra til barnehagerammen hvert år 2023–2026 (Kommer i tillegg til tidligere politisk styrking på 18 millioner kroner årlig)

10 millioner kroner ekstra til innkjøp av lærebøker i skolen i 2023

10 millioner kroner ekstra til søknadspott for anlegg som bygges i regi av idrettslag (Dermed totalt 25 millioner kroner)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen