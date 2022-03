Munkehagen og Sturle Dagsland arrangerer lubbkvelden «GillanGullan Fest 2022» på Folken 1. april. Det er gratis inngang for alle, og et program bestående av både musikk og annen kunst. I tillegg til konserter på Folken blir det også kunstutstilling på Folkets Hus og et eget kunstmagasin. (Pressefoto)