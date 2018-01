Kristoffer Joner skadd i ulykke

Rogalandsavis

TV 2 melder at Joner måtte trekke seg fra hovedrollen i TV 2-serien «Kielergata» etter at han nylig brakk foten.

– I og med at vi allerede er i gang med innspilling, så kunne dette ha bydd på store problemer da de beste skuespillerne selvfølgelig er opptatt. Vi startet øverst på listen, og til alt hell, så både ville og kunne Thorbjørn Harr. Litt flaks skal man også ha, sier dramasjef i TV 2, Christopher Haug.

RA, som siterte TV 2, omtalte først Joner som «kvestet», men har nå endret til «skadd».

Til Dagbladet fleiper Joner med at foten fortsatt henger på.

– Jeg har hatt en ulykke på jobb, som viste seg å være enn mer seriøs skade enn det man først trodde. Det vil si at jeg ikke er i stand til å jobbe på tre måneder, og må si fra meg rollen i «Kielergata», sier han til avisen.

Serien har premiere til høsten. Thorbjørn Harr overtar hovedrollen, ifølge TV 2.

– Det var jo selvfølgelig veldig synd og uflaks at Joner ble skadet slik at han ikke kunne spille hovedrollen i «Kielergata», men aldri så galt at det er godt for noe. At produksjonsselskapet Anagram klarte å caste Thorbjørn Harr så kjapt – og ikke minst at han hadde anledning – er vi utrolig glade for, sier Haug til kanalen.