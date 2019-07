Kranglete kunde – butikken måtte stenge

Klokken 14.22 fikk politiet i Sør-Vest en melding om en mann som utøvde skadeverk inne på Coop Prix i Løkkeveien i Stavanger.

Patruljene som dro til stedet, fikk kontroll på mannen som hadde knust flere gjenstander. Butikken måtte midlertidig stenge for å rydde opp. Mannen er satt i arrest og anmeldt for forholdet.

– Det oppsto en krangel mellom mistenkte og betjeningen i butikken, og det førte til at den mistenkte utførte skader på kassaapparatene, opplyser operasjonsleder i Rogaland politidistrikt til RA.

Det skal ha gått rolig for seg da politiet tok av seg den mistenkte.

– Det er ikke meldt om skader på personer, kun på butikkens innventar, sier operasjonsleder.

Butikksjefen ved Coop Prix på Løkkeveien, Anders Gulliksen, håper de kan åpne butikken igjen, innen kort tid.

– Vi holder fremdeles på å rydde opp etter hendelsen, og må kontrollere at datasystemene virker som de skal. Det var en del varer som ble ødelagt, og som nå må ryddes bort, sier han til RA.

Gulliksen forteller videre at de ansatte har det bra, og at ingen følte seg direkte truet under hendelsen.

– Vi har heldigvis ikke opplevd lignende tidligere, sier han og påpeker at de trolig vil kunne åpne igjen innen 30 minutter.