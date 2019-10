Jakob Ingebrigtsen ekstremt skuffet etter 4.-plass

Cheruiyot og hans kenyanske landsmann Ronald Kwemoi rykket fra resten av feltet helt fra start og satte opp et tempo de andre ikke maktet å følge. Det ble raskt en stor luke, og den ble aldri tettet. Cheruiyot løp i ensom majestet inn til seier på 3.29,26.

Ingebrigtsen var med i kampen om de øvrige medaljene, men orket ikke mot Taoufik Makhloufi fra Algerie og Marcin Lewandowski på oppløpet. Han løp i mål som fjerdemann på 3.31,70. Det var 32 hundredeler fram til sølvet og 24 til bronsen.

– Det føles forferdelig. Sikkert ville mange vært fornøyd med 4.-plass, men jeg er like skuffet over den plasseringen her som jeg ville vært i et hvilket som helst annet løp. Det er ikke tvil om at jeg underpresterte i mesterskapet. Det var håpløst og dårlig og tragisk og skuffende fra min side, sa Jakob til norske journalister i Doha.

Snakk om å bli med på tempoet til Cheruiyot var det ikke.

– Det er ikke trylling jeg driver med, sa han.

Ekstremt skuffet

– Jeg er ekstremt skuffet. Det er en fin prestasjon, men resultatet er tragisk. Det er ekstremt dårlig i forhold til hva jeg hadde lyst i, sa den norske 19-åringen til NRK umiddelbart etter løpet.

– Jeg taper for folk jeg ikke skal tape for.

Han avfeide spørsmål om taktikken underveis.

– Det er bare piss. Det er ikke annet å si. Det var et bånntragisk løp. Jeg blir slått av folk jeg springer i ring rundt på trening, sa han.

– Jeg driver med dette for å gjøre det veldig bra, bare for å være bra med. Man kan trøste seg med at det var et steg på veien, men når jeg er så nær som jeg var så kan jeg ikke være annet enn skuffet, sa han senere til øvrige norske journalister.

På direkte spørsmål utelukket han ikke at doblingen på 5000 og 1500 meter bidro til at det ikke ble bedre.

Som fryktet

Far og trener Gjert hadde også problemer med å døyve skuffelsen da han møtte NRK og TV 2 rett etter finalen.

– Jeg vil helst ikke kommentere for mye rundt det, men alle kan se at noe er spinn hakkende galt. Han blir slått av folk som aldri har vært i nærheten av noe tilsvarende, sa han.

Han hadde summet seg da han møtte øvrig presse litt senere.

– Det var nøyaktig den rekkefølgen jeg fryktet det ville bli, sa han da om medaljevinnerne og avviste blankt at han hadde antydet doping.

Bror Filip, som ble slått ut i semifinalen, var mer positiv.

– Det var bitte lite som manglet, men han var så nær. I fjor hadde han full klaff i mesterskap. I år er han nok ikke fornøyd, men dette er ekstrem motivasjon for resten av karrieren. Det var rått, sa han til NRK.

VM-fasiten for Jakob Ingebrigtsen ble 5.-plass på 5000 meter og 4.-plass på 1500 meter. I fjor ble han europamester på begge distanser.