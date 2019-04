Det skriver Dagens Næringsliv.

Salget er et av de største noensinne for oppkjøpsselskapet. Gevinsten er rundt to milliarder kroner.

– Dette er en av de største transaksjonene Hitecvision har gjort noensinne. Det er også en av de beste investeringene, sier partner i Hitecvision, Alf C. Thorkildsen, til DN.

Capeomega selges til det sveitsiske investeringsselskapet Partners Group.

– Denne investeringen har mer enn tilfredsstilt vårt krav om en avkastning på 25 prosent. Vi har vært disiplinerte og solgt når vi nådde våre mål, sier Thorkildsen til avisen.

