Her åpnes det for skjenking og trening

Sandnes, Sola og Randaberg vedtok i en ny forskrift tirsdag 26. januar at barn og unge kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal prioritere barn og unge når smittesituasjonen gjør det mulig. Smitte mellom barn skjer svært sjelden. Samtidig vet vi at denne gruppen har hatt strenge tiltak over lang tid. Dette påvirker deres fysiske og psykiske helse. Vi støtter derfor denne lettelsen i forskriften, sier smittevernoverlege i Randaberg Ole Bernt Lenning i Randaberg, i en pressemelding.

Sandnes kommune melder at smittetrenden i regionen er nedadgående og viser en positiv utvikling. I de fire kommunene på Nord-Jæren har det vært 15 nye tilfeller de siste 3 dagene, ifølge en oversikt som smittevernoverlegene presenterte tirsdag. De er likevel bekymret.

– Utbruddet av det muterte viruset på Østlandet utgjør et vesentlig nytt risikomoment. Mobilitet mellom landsdelene, for eksempel 8-10 daglige fly fra Oslo, kan øke spredningsrisikoen uforsvarlig mye. Lettelser bør derfor skje gradvis og forsiktig, sier Stanley Wirak.

Flere lettelser til helgen

Dersom det ikke skjer betydelige endringer i smittetallene mot helgen, åpner de tre kommunene opp for å fjerne forbudet mot skjenking ved serveringssteder med eget kjøkken og fast bordplassering.

– Vi ønsker å åpne opp for skjenking av alkohol på serveringssteder fredag, dersom det ikke skjer betydelige endringer i smittetallene fram til torsdag, sier ordfører i Sola, Tom Henning Slethei.

Dersom kommunene fjerner forbudet mot skjenking, vil skjenkestopp settes til kl. 22.00, og vil gjelde serveringssteder med eget kjøkken og fast bordplassering. Det jobbes nå med å se på regler for skjenking av øl og vin.

Kommunene vil også åpne bemannede treningssentre til helgen om smittetallene er lave.

– De nasjonale og de lokale retningslinjer må overholdes. Går smitten opp, må vi stramme inn igjen. Nord-Jæren er absolutt ikke friskmeldt. Hvordan smitteutviklingen går fremover, avhenger av folks innsats, sier Randabergordfører Jarle Bø.

Dette er de nye retningslinjene i Sandnes, Sola og Randaberg

* Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både ute og inne i de tre kommunene fra onsdag.

* Begrensning innendørs er satt til grupper inntil 20 personer. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

* På butikkene og kjøpesentrene skal det være mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, samtidig som de skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold. Det skal også fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene.

Stavanger kommune prioriterer barn

I Stavanger vil det fra og med fredag være mulig for inntil 20 personer, under 20 år, å drive med organisert aktivitet innendørs.

Dette er punktet i Stavangers forskrift som vil gjelde fra og med fredag:

Unge, under 20 år, kan drive organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter inne og ute. Inne er maksimal gruppestørrelse på 20 personer. Ingen gruppebegrensning ute.

– Øvrige tiltak knyttet til skjenking, treningssentre og kultur kommer etter barn og unge i prioriteringen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til Aftenbladet.

Forskriften i Stavanger gjelder ut 8. februar, men det kan komme flere lettelser før det.