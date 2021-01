Fire nye smittetilfeller

Tirsdag morgen klokken 09.00 kom det oppdaterte smittetall fra Stavanger kommune og Sandnes kommune.

Tallene fra Stavanger viser at to personer testet positivt for covid-19 på mandag. Ett av tilfellene er reiserelatert, mens det andre er smittet av en ærkontakt.

Av de smittede er en person i alderen 30-39 år, og en person i alderen 40-49.

Stavanger kommune opplyser at at 642 personer testet seg mandag.

LES OGSÅ: Nytt koronadødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

To nye smittetilfeller i Sandnes

Sandnes kommune opplyser tirsdag morgen at to personer fikk påvist koronaviruset mandag. Den ene personen er en mann i alderen 40-50 år med kjent smittekilde, og den andre personen er en mann i alderen 70-80 år som har blitt smittet av en nærkontakt.