Hans Petter Hansen er død

Viking Fotball melder på sin Facebook-side at Hans Petter Hansen døde onsdag morgen. De skriver følgende:

«En av de aller største stemmene har stilnet.

Vår kjære venn, Hans Petter Hansen døde i dag 71 år gammel.

Han var mørkeblå tvers igjennom og er stemmen bak mangfoldige Viking-sanger igjennom historien.

Han hadde et stort ønske om å delta fra scenen under vårt cupfinaleshow i fjor, men helsemessige årsaker satte en stopper for dette.

Takk for alle musikalske minner, Hans Petter. Din fantastiske røst vil for all fremtid høres på stadion.»

Stavangermannen var en norsk popsanger, og slo gjennom med sangen «Jeg kommer snart igjen» fra 1974 – en norsk versjon av den greske artisten Demis Roussos' internasjonale slager «Goodbye My Love, Goodbye».