Fikk endelig guttedrømmen oppfylt

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Axel Kryger var langt nede etter tapet for Viking 16.mai. Lørdag leverte han en meget solid prestasjon da Sandnes Ulf tok revansje.

– I dag var det fantastisk gøy. Det er disse kampene du ønsker å spille, med rammene rundt og mange supportere fra begge sider. Det var rett og slett helt fantastisk, og ekstra deilig når vi stikker av med tre velfortjente poeng, sier Kryger etter Sandnes Ulfs overbevisende 3-0-seier over Viking.

LES OGSÅ: Gir spillerne æren for den taktiske genistreken

Lårhøne kunne stoppet Kryger

Der 16.mai-kampen fortonet seg som et mareritt for Kryger, så var lørdagens seier alt annet enn det.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse det å slå Viking her på hjemmebane. Spesielt med så mange tilskuere på stadion og at vi leverer en såpass god prestasjon. Det er kjekt å kunne gi tilbake til supporterne etter en tung periode, sier Kryger.

Ungguttens drøm kunne imidlertid raskt blitt et mareritt også i lørdagens oppgjør.

– Jeg startet med litt overtenning i de første duellene der, og pådro meg en idiotisk lårhøne etter fem minutter i en duell med Zlatko Tripic. Jeg hadde egentlig bare trengt å stå i ryggen på han, men jeg ville vise at jeg var på stasjonen i dag og pådro meg en skikkelig lårhøne. I pausen var jeg usikker på om jeg i det hele tatt klarte å spille videre, men heldigvis slapp lårhønen taket ut over omgangen. Da kom imidlertid krampene, men det får vi tåle, sier unggutten.

LES OGSÅ: Berntsen varsler endringer etter derbytapet

Håper på ny Viking-effekt

Tidligere i uken uttalte Kryger at målet for resten av sesongen var å slå Viking, og få en motsatt effekt av det de fikk etter tapet i Jåttåvågen.

– Jeg har spøkt litt med at det for oss nå bare er å slå Viking, og vinne resten av kampene denne sesongen. Den seieren her gir oss en ekstrem boost, etter en lang periode med dårlige resultater. Jeg synes vi har holdt moralen godt oppe til tross for motgangen, og vi må forsikre oss om at vi ikke trenger denne type ramme for å komme opp på det nivået vi var på i dag, sier Kryger og fortsetter:

– Vi får kose oss med bildene fra denne kampen, og se hvorfor vi klarte å levere de gode prestasjonene vi gjorde i dag. Hvis vi gjør det er det lettere å finne ut hvordan vi skal levere like gode prestasjoner igjen. Det skal bli en kjekk treningsuke, der vi kan suge litt på denne karamellen, sier Kryger.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf knuste Viking i derbyet