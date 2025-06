---

Hvem: Sol Heilo

Hva: Musiker og kunstner

Hvorfor: Aktuell med albumet «Indigo Star», Heilo Solreiser og sommerturné

---

Hei, du! Manageren din sa at du har glemt telefonen din?

– Jeg har vært på jobb i Dyreparken i Kristiansand og gjort opptak av løvebrøl, og så glemte jeg telefonen utenfor løvebingen.

Det må være premiere på setning!

– Jeg så ikke for meg at jeg skulle si det i løpet av livet!

Men grattis med nybakt album, da! Du sier at dette muligens er de 62 ærligste minuttene i ditt liv?

– Det er jo sånn at disse låtene ble skrevet da jeg spilte i Katzenjammer, og vi konstant var på veien. Når man ikke har med en turnépsykolog, man er fire jenter som bor sammen, og man egentlig ikke ser noen andre i mange år i strekk, så hadde jeg litt behov for å ventilere. Jeg hadde ingen plan om at det skulle bli til noe annet enn noe for meg selv og mine ører, så alle tekstene er veldig nære og ærlige. Men så gikk jeg solo, og hadde mye materiale. Så dette er veldig fra hjertet, som en slags dagbok.

«Noen steder og mennesker setter seg fast i sjela di», sier du også. På godt og vondt?

– Det er jo sånn livet er, at man har noen møter som gir veldig inntrykk. Noen som løfter deg, og gir deg veldig mye positiv vinklet kunnskap og gode følelser. Så har du andre du møter, hvor du kanskje kjenner på at det der og da er helt forferdelig. At du går til grunne. Men så kan man se tilbake på det, etter å ha fått hodet over vann, og se at det jo er en verdifull gave. Som har gitt mye livskunnskap man ikke ville fått, om man ikke var i en sånn situasjon.

– Jeg tror nok mange kan gå gjennom et helt liv uten å bli utfordret betraktelig, men de som blir det får virkelig oppleve livets polaritet. Det er livskunnskap i buljongterningform. Det er veldig konsentrert.

På Facebook har du lansert Heilo Solreiser. Hva går det ut på?

– Det er egentlig det gode gamle konseptet med å spille på gata. Det har jeg alltid drømt om. Jeg synes det er så kult når folk spiller for forbipasserende på gata, for det hender det blir noen magiske øyeblikk. I Katzenjammer gjorde vi det et par ganger, det var knallsuksess. Vi dro til USA, blant annet, og spilte utenfor USAs svar på Bylarm, South By Southwest. Vi hadde opprinnelig ingen gigs, men endte med å få åtte. Og intervju i National Geographics. Det er en rå kraft i det å stå der helt naken, på en måte. Så det er kulere å ha en lokal miniturné, og satse på sol, og ha en slags lansering av plata sånn. Hele konseptet er jo at jeg har skrevet plata på veien.

Du skal på en ganske tettpakka sommerturné i fellesferien også. Hva gleder du deg mest til å oppleve?

– Det har egentlig aldri vært en livsplan at jeg skulle bli artist, spille på en scene, synge. Men så ble det sånn. Så jeg merker at jeg før hver konsert må dra meg ut av huset. Og hver eneste gang så blir jeg fylt med enorm glede og takknemlighet etter hver konsert, når jeg får dette unike møtet med så utrolig mange fine folk. De kommer og deler personlige historier med meg, forteller om hva musikken min har betydd for dem. Det er fint å føle at man gir noe til andre. Så kjører jeg hjem og tenker at dette må jeg jo gjøre mer av! Jeg blir like overraska hver gang.

Hva gjør deg lykkelig?

– Ser man stort på det, så gjør det meg lykkelig når jeg har fått erfare hva som ikke gjør meg lykkelig. Og så får jeg på andre siden de gode tingene, hvor jeg da virkelig kan kjenne på og anerkjenne hvor heldig jeg er, hvor bra livet er. Du kan ikke oppleve virkelig lykke uten å ha kjent på det motsatte.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det må kanskje være «Conversations with God» (av Neale Donald Walsch, red.anm.), og jeg er ikke kristen, men den boka leste jeg på et tidspunkt hvor jeg trengte akkurat den, akkurat da. Den fant meg, følte jeg, og var til enorm hjelp når ting var litt vanskelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Mormor. Verdens kuleste, sprekeste, rareste, uortodokse person. En sånn det bare finnes én av, som ikke ligner på noen andre.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Fly! Drømmer vi ikke alle om det?

Hva liker du best med deg selv?

– At jeg alltid har gode intensjoner i alt jeg gjør. Jeg ønsker folk vel.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje Michael A. Singer, han hadde det vært spennende å prate med.

