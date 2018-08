Rogalandsavis

Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes traff perfekt med kampplanen, da de lyseblå startet kampen med å slå lange baller opp mot et vaklevorent Viking-forsvar. Med en formasjonsendring, der Erixon Danso og Vegard Erlien fikk mindre defensive oppgaver, slo de lyseblå ut i full blomst.

– Vi traff veldig godt med kampplanen, og det var veldig kjekt å se at spillerne fikk ut det vi hadde trent på. Vi vet hva Viking er gode på, og det er fremme i angrep. De scorer mye mål, men samtidig slipper de også inn mye mål. Vi var derfor veldig opptatt av å få ballen opp mot deres mål, da vi er ekle å spille mot hvis vi klarer å skape det ettertrykket vi gjorde i dag, sier Sæternes som berømmer sine spillere for måten de gjennomførte kampplanen på.

Klarere arbeidsoppgaver

I stedet for å ha Erixon Danso og Vegard Erlien i tradisjonelle kantroller, med dertil defensivt ansvar som de har hatt mye av i år, valgte Sæternes å legge de to bak spiss Sanel Kapidzic. Det ga god uttelling, da både Danso og Erlien til stadighet terroriserte Vikings bakre firer.

– Vi vet at Danso og Erlien er best offensivt, og vi har slitt med deres defensive bidrag da de har spilt ute på kantene. De har slitt seg ut, og brukt opp kreftene sine defensivt og ikke vært så gode fremover. I dag fikk vi dem mer inn i offensive roller, slik at de ikke trengte å ta det defensive ansvaret som de har vært nødt til tidligere i sesongen. Det la mer av det defensive ansvaret over på Kristian Brix, Akinshola Akinyemi og Niels Vorthoren på midtbanen, men det sørget også for at arbeidsoppgavene i det defensive ble klarerere, sier Sæternes.

Etter en lang periode med dårlige resultater og heller ikke oppløftende prestasjoner, er han veldig glad for at lagfølelsen var skikkelig tilbake.

– Det her skal guttene få all æren for, da de tok i mot all veiledning som de skal og var med på kampplanen. Vi la alt i potten, og gikk med alle mann i angrep, og det spillerne løp seg i senk. I dag opptrådte vi som et lag, og det var godt å se, sier Ulf-treneren som skal feire med pizza og kanskje en øl eller to ut over kvelden.

Leverte målpoeng på direkten

En som også var med på å utføre den planen, var Vidar Nisja. Den tidligere Viking-spilleren fikk sine første minutter for sesongen, og leverte en målgivende på direkten.

– Jeg har spart meg lenge nå, så det var godt å vise meg fram da jeg endelig kom utpå. Det var godt å vinne den første duellen der og komme godt i gang, og så få den målgivende pasningen der til 3-0-målet. Det var deilig, både for min egen del å vise at jeg fortsatt har det i meg, men også for lagets del da den 3-0-scoringen var viktig for å roe nervene. Med 2-1 kunne det blitt spenning, men etter at vi scoret det tredje var Viking aldri i nærheten, sier Nisja.

Han mener at hans tidligere lag ikke er noen opprykkskandidat slik de fremsto i dag, men vil heller gi sin egen klubb skryt i stedet for å sage Viking.

– Viking har vært nokså solide gjennom store deler av sesongen, så i dag tror jeg det var vi som gjorde dem dårlige. De kommer nok til å være med helt der oppe, så får vi se om det holder til opprykk. For vår egen del må vi bruke denne prestasjonen til å bygge selvtillit og ta noen seiere på rad, forteller Nisja.

Hyller Nisjas opptreden både på og utenfor banen

Han mener dagens kamp, både resultatet og prestasjonene, var en perfekt måte å slå tilbake på etter at klubben har slitt i lengre tid.

– Alle husker hvordan det gikk forrige gang, og det å kunne slå tilbake med en sånn prestasjon og vise at vi også kan spille god fotball er ekstremt viktig for oss. Vi har slitt spillemessig og med resultatene i det siste, og dette var den beste måten vi kunne slå tilbake på, sier Nisja.

Sæternes var sikker på at Nisja ville spille en rolle i dagens kamp, og er veldig godt fornøyd med å ha Nisja tilbake på banen.

– Vidar vinner alle duellene sine, har en kjempepasning til 3-0, og er strålende på sitt beste. Han har vært her lenge nå, og bryr seg veldig om klubben. Det ser du på hvordan han er i hverdagen, da han har vært veldig støttende i perioden han har vært skadet. Han har kommet med gode og konstruktive forslag, og har vært til stor hjelp selv om han ikke har hatt muligheten til å spille, sier Sæternes.

