«Det vil være tull å skifte keeper nå»

Situasjonen kom etter 54 minutter. Fredrik Oldrup Jensen fikk upresset slå inn i feltet. Tord Salte havnet i undertall mot to spillere og innbytter Markus Kaasa fikk lurt seg inn foran og kom først på ballen. Samtidig var Iven Austbø i full galopp ut i feltet. Headingen fra Kaasa gikk i det åpne målet.

Keeperfagets ABC sier at mannen med hanskene på skal holde seg på strek i situasjoner hvor det er duell mellom to spillere. Her var det tre, men Austbøs utrusning var neppe smart uansett. Hadde han stått på strek kunne han høyst sannsynlig reddet.

Nå ble han utspilt og grusomt straffet for den ene feilen han gjorde i Skien.

Samtidig må midtbanens totale svikt som førsteforsvarere i markeringen på Oldrup Jensen veie tungt når en skal analysere og fordele skyld.

Keeperlivet er ikke lett. Viljar Vevatne, Zymer Bytyqi og Kristian Thorstvedt misbrukte alle gode sjanser mot Odd. Som Austbø flere ganger har påpekt overfor undertegnede – de henges ikke ut med tabbestempelet over seg.

Austbøs poeng er legitimt nok. Og det kan gjerne dras fram her. Samtidig endrer det ikke på at han burde holdt seg på strek i akkurat denne situasjonen.

Det endrer heller ikke på at det kostet Viking årets første tap. Livet som keeper er beintøft på den måten.

Bjarne Berntsen tok sin keeper i forsvar på direkten etter kampen. Han vil heller ha en offensiv keeper i feltet enn en som passivt kikker på. Det er forsåvidt greit nok. Isolert sett.

Problemet er selvsagt at antall tabber, feil og feilvurderinger må ses opp mot antall plussingripener – både offensivt og defensivt – hos den valgte keeperen over tid. Tilstedeværelse spiller også inn.

Alt dette må Berntsen nå ta med i vurderingen når han skal ta ut laget til neste kamp.

Han må gjøre det i vissheten om at Austbø vil få en uke med kritikk. Feilene bakover i tid vil bli dratt opp nå. Situasjonen vil bli gjennstand for disseksjon fra omgivelsene.

All den tid treneren har signalisert at han har tro på et keeperteam med tre jevne spillere, hvor han vil vurdere skifter som i fjor, vil de to andre føle seg snytt om de nå ikke får sjansen.

Selv om Austbø kun har sluppet inn to mål på fire kamper har han ikke noen plettfri vandel i feltet om du isolerer bort tirsdsagens scoring.

I den første serierunden var han voldsom i utrusningen da Andresson ble skadet – selv om en dytt må ta mesteparten av skylden for skaden. Mot TIL sendte han Zlatko Tripic ut av kampen etter å ha bokset til ham. Mot Brann var han heldig som slapp straffe mot seg etter å ha bokset både ballen og hodet til Veton Berihsa.

Likevel sier magefølelsen min at Berntsen gjør rett om han holder fingrene fra fatet. Det vil bare være tull å skifte keeper nå.

Om han skal gjøre det må han være helt sikker på at en av de to andre er et klart bedre alternativ. Og Iven har vært god som skuddstopper så langt.

Overgangsvinduet er også langt unna. Da kan Berntsen like gjerne skape trygghet i et Viking som har levert over all forventning så langt.

Så kan man heller ta en totalvurdering av keepersituasjonen når vinduet åpner og eventuelle penger er på bordet. Da er tiden eventuelt inne for å ta selvkritikk for keepervalg og endre.Samtidig er det selvsagt lett å skjønne dem som er kritiske til valgene som har blitt gjort på området.

Nå er det likevel viktig å holde hodet kaldt. Det er bedre å være litt sta og pragmatisk.

En skal heller huske på at Viking har vært gode i stedet for å fryse seg helt fast i at laget har et keeperproblem. Berntsen må foreløpig stå for valgene han har tatt.

For også mot Odd kunne Viking tatt alle poengene. Det var mest av alt marginene som var i mot denne gangen. Defensivt var det strålende bortsett fra et par situasjoner. Offensivt skapte de nok til å kunne ha avgjort det mot nok en knallgod motstander.

Spillemessig ser Viking solide ut. Dette er et kollektiv som ofrer seg helhjertet for hverandre. Tro og samhandling kan flytte fjell. Fortsetter Viking i dette sporet kan de utmerket vel bli overraskelsen i årets serie.

Så gode er faktisk denne gjengen i ferd med å bli.