– Det er umulig ikke å bli berørt av brevene museet har fått inn

Stavanger Søemandsforening framfører to sjanti ved åpningen av utstillingen. Sjantien en form for arbeidssang eller oppsang for sjøfolk i seilskutetiden. Administrerende direktør i MUST, Siri Aavitsland og fylkesordfører, Solveig Ege Tengesdal (KrF) lytter øre.