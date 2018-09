Denne gruppen vil Sola gi bomrabatt

Rogalandsavis

Det skriver Aftenbladet.

Kommunestyret i Sola behandlet saken torsdag kveld.

Kommunestyret i Sola avviste torsdag kveld forslaget fra Fremskrittspartiet om å utsette innføringen av bomring. 11 støttet forslaget, 30 avviste det. Frp mener at dagens bomring bør forlenges og at den nye ikke innføres før avtalen med Staten er reforhandlet.

Flertallet bestående av Krf, Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne mener at bomringen er nødvendig for å løse trafikkutfordringene i regionen.

– Bymiljøpakken vil gi oss kollektivtilbud, gang- og sykkelveier og veier for 30 milliarder kroner, 10 milliarder kroner av disse vil Staten betale. For å få til dette er bompenger dessverre nødvendig, sa ordføre Ole Ueland (H), ifølge Aftenbladet.

Flertallet ønsker å gi avslag i barnehagebetalingen for foreldre som må passere bom i egen kommune for å levere og hente i barnehage.Bakgrunnen for vedtaket er at det er underskudd på barnehageplasser i Tananger, og at flere derfor må passere ringen for å levere.