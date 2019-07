Den siste brikken i puslespillet

Følg RA Sporten på Facebook !

Så langt i årets sesong har Sandnes Ulf vært heller begredelige på eget gress, og mye av problemet har vært at det rett og slett har gått for tregt. I høstsesongens første kamp var det nesten så de drøye 300 tilskuerne som faktisk var tilstede fikk hakeslepp i de første 45 minuttene.

Med Kent Håvard Eriksen, Sanel Kapidzic og «Kachi» på banen samtidig, sammen med Claes Kronberg på kanten var det et sprudlende Sandnes Ulf-lag som gikk rett i strupen på Ull/Kisa og fikk en pangåpning med mål etter bare ett minutt.

– Det er selvsagt godt for oss å få en så god start på kampen, og jeg er veldig fornøyd med hvordan vi så ut. Vi bestemte fra start på hjemmebane, skapte mye sjanser og sett under ett er det noe av det bedre vi har levert på lang tid. Det gleder meg å se, forteller Sæternes til RA.

LES OGSÅ: Slik skal de løse hjemmeproblemene

Formasjon Sæternes har tenkt på lenge

Med stadige overlaper fra backene Ingvald Halgunset og Axel Kryger, og hyppige plasskifter i firerbanden på topp valset de lyseblå over motstanderne på en måte vi ikke har sett på flere år på Sandnes stadion. Sandnes Ulf skapte sjanser i fleng, og kunne gått til pause med både fem og seks mål.

– Å bruke alle tre spissene fra start i en 4-2-3-1-formasjon er noe vi har tenkt på lenge, men så er det sånn at de ikke har vært tilgjengelig samtidig alle de tre før nå. Med alle på plass var det egentlig et opplagt valg å bruke dem sammen, og når du i tillegg har Claes utpå der som løper for ti mann, ser det veldig bra ut, sier Sæternes.

En av dem som får mye av æren for det langt mer livlige Sandnes Ulf-laget er Claes Kronberg. Den tidligere Viking-backen har blitt flyttet opp på kant hos Sandnes Ulf, og stortrives i sin nye rolle.

– Det å spille høyere i banen passer meg egentlig veldig godt, og jeg trives også hvis jeg kommer nærmere mål. Jeg har kommet godt inn i gruppen, og trives godt, sier dansken som nå er ubeseiret etter to kamper hjemme i OBOS-ligaen.

LES OGSÅ: Tidligere Viking-back til Sandnes Ulf

Skryter av Kronberg

Dansken var toneangivende i en meget god første omgang av Sandnes Ulf, og selv om det ble litt jevnere i den andre omgangen, vant Sandnes Ulf fullt fortjent 2-0. Selv om Kronberg mente det burde vært langt mer.

– Vi hadde mange og store sjanser, og burde vunnet med fem-seks mål. Selv om vi må heve effektiviteten foran mål, er det positivt at vi kommer til å så mange sjanser. Vi har trent godt etter ferien, og prøvde å sette et høyere press. Det er naturligvis enklere for oss å komme oss til motstanderens mål hvis vi bryter ballen høyere i banen, og det fungerte veldig bra i dag. Hvis vi fortsetter og videreutvikler det vi viste i dag, kommer vi til å vinne mange kamper ut over høsten, sier Kronberg.

Sæternes mener dansken er en perfekt kant i hans system.

– Claes har selvsagt godt erfaring, er god hver gang han spiller, løper mye og har god fotballforståelse som gjør at han kan sette opp andre. For oss er han en perfekt kant, siden han også er en meget god toveisspiller som jobber godt defensivt, forteller Sæternes som er veldig glad for å komme så godt i gang på høstsesongen.

– Den seieren her betød veldig mye. Selv om det ikke var overraskende at vi avsluttet med tap mot Aalesund, leverte vi også en dårlig prestasjon. Det at vi da får en så god prestasjon og seier i den første kampen etter ferien er viktig for oss. Det at vi klarer å vippe to jevne kamper til vår fordel på eget gress trengte vi, sier Sæternes.

LES OGSÅ: Avsluttet vårsesongen med årets første bortetap