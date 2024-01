Kampen for vindmøller

– Rogaland må forberede seg på mer vindkraft på land, sier Høyre-leder Erna Solberg i et intervju med Aftenbladet. Anledningen var Solamøtet på mandag, der noen av Norges fremste politikere møtte noen av Rogalands fremste næringslivsfolk. Nok strøm og billig nok strøm har vært det store spørsmålet de siste to årene. Putt inn næringslivets behov for konkurransekraft og en omseggripende klimakrise, og vi har noe nær en perfekt storm. Når Erna Solberg bruker akkurat de ordene om vindkraft i Rogaland, viser hun sviktende forståelse for hvor kraftig nedbygd fylket er. Og ikke minst: Erna forstår heller ikke at vi er midt inne i en naturkrise som henger sammen med klimakrisen.

Rogaland har ved siste opptelling 257 vindturbiner fordelt på 18 vindparker. Rogaland er på tredjeplassen over kraftproduserende fylker, og har de to største og viktigste kraftverkene i Suldal og Sirdal på grensen mellom Rogaland og Agder. Det vil være en underdrivelse å påstå at Rogaland har tatt sin andel av kraftproduksjonen, som vi rett som det er de siste årene straffes for gjennom høyere priser på grunn av utenlandskabler.

Det må produseres mer kraft, særlig fordi installasjonene i Nordsjøen skal elektrifiseres. Når Erna Solberg trekker vindkraft-kortet og at «lokalpolitikerne ikke kan be andre ta regningen», bidrar hun til lite annet enn å øke Senterpartiets oppslutning. Inntil kommunene fikk mer å si, gikk vindkraftutbyggingen i Norge over stokk og stein. Solberg peker på de mange industriplanene i fylket, enten det er datasenter i Time, ammoniakkfabrikk i Sauda eller hydrogenfabrikk i Strand. Høyre-lederen – Jonas Gahr Støre kan anklages for det samme – hopper over naturkrisen. Svaret på kraftbehov kan ikke være å fortsette med storstilt nedbygging av natur.

NRK leverer viktig journalistikk når de ved hjelp av kunstig intelligens har kommet fram til at det er foretatt 44.000 inngrep i norsk natur på fem år. Det ofres 79 kvadratmeter i minuttet til veier, vindturbiner, datasentre, kjøpesentre og hyttefelt. Å sette «grønn» foran er et kjent grep, og Google sørger for å framstå som miljøets beste venn når de vil bygge i Norge for å bruke fornybar kraft. NRK-avsløringen tallfester naturinngrepene som foretas hvert minutt, og de 12 prosentene med villmark vi hadde i 2018 krymper kraftig. Å ofre naturen i klimaets navn, slik Erna Solberg med flere legger opp til, er selvskading. Nedbygging av myr innebærer at viktige CO2-lagre ødelegges. Hogst av gammelskog er også oppskriften på ødeleggelse av naturens egen CO2-lagring.

NRKs prisverdige journalistikk om naturkrisen avdekker også mangelen på en samlet oversikt over naturinngrep. 357 kommuner som regulerer sine hyttefelt og næringsområder fører til en stykkevis og delt nedbygging av naturen. Det trengs en overordnet, statlig oversikt over naturnedbygging og det trengs statsforvaltere som tråkker hardere på bremsen når kommuner vil ta natur.

