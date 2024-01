Det umulige EM-gullet

Regionen vår er etter hvert blitt bortskjemt med idrettsprestasjoner som pr. definisjon skal være umulige. Erling Braut Haaland som Premier Leagues største stjerne er knapt til å tro, men ved siden av usedvanlig heldig sammensetning av gener har brynebuen vært løftet fram av et godt idrettsmiljø og kloke trenere. Ingebrigtsen-brødrene utgjør det andre umulig-kapittelet, der særlig Jacob har brutt noen av idrettens største barrierer ved å bli verdensener på 1500 meter – gjerne den mest krevende distansen av alle. Det siste eksempelet på naturstridig triumf ble utført av skøyteløperen Peder Kongshaug da han gikk 1500 meter i Heerenveen på søndag. Først verdensrekord på lagtempo lørdag, deretter snøt helten fra B. Christophersens gate på Eiganes hjemmefavoritten Kjeld Nuis for gullet.

Det er noen fellestrekk ved de nye idrettsheltene fra aksen Stavanger-Sandnes-Bryne som ikke er relatert til genetisk arv eller fedre med idrettskompetanse. Ingebrigtsen-brødrene ville nok ha markert seg også uten Sandnes Idrettshall, det går som kjent an å løpe rundt Gisketjern hele døgnet, men Peder Kongshaug kunne ikke ha blitt skøytesportens nye håp uten Sørmarka Arena. Vikingskipet på Hamar har fremdeles en framskutt posisjon som skøytearena etter OL i 1994, men i de siste årene er det arenaen i Sørmarka i Stavanger som har tatt rollen som det sportslige knutepunktet for skøytesporten i Norge.

Noen håndfuller med politikere fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har andeler i Peder Kongshaugs skøytegull. Det kom i sin tid innvendinger om overmot da de interkommunale idrettshallene kjent som Folkehallene ble vedtatt. Skøyter i Sørmarka Arena, friidrettshall i Sandnes, banesykling i Norges eneste velodrom i Sola og fotballhall på Randaberg er alle resultater av framsynt politikk. Bredden ligger i mer enn Folkehallene-navnet, men vises også igjen ved at en Kongshaug på skøyter og en eller flere Ingebrigtsen-er bruker de samme anleggene og gjør sitt for rekrutteringen.

Det er mange grunner til bekymring på vegne av stillesittende barn og ungdom fra pandemi-generasjonen eller fotballag som går i oppløsning når de beste forsvinner til hardtsatsende naboklubber. Det er – heldigvis – ikke et politisk ansvar å dyrke fram enerne innen idrett, men Kongshaug-gullet viser hvor viktig det er med politikk som fremmer samarbeid om anlegg over snevre kommunegrenser. Bredden vil uansett være det viktigste i idretten, men de lokale heltene viser at det ikke trenger å være en motsetning i å bygge anlegg for de mange samtidig som det gis vekstmuligheter for enerne.

Kan det være at Peder Kongshaug inspirerer politikere på Nord-Jæren til å diskutere det som bør bli den femte folkehallen, nemlig et 50-metersbasseng?

