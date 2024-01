Fyrverkeri, forbud og forstand

For eller mot privat fyrverkeri er en av disse debattene som kommer like årvisst som ribbe eller pinnekjøtt, eller ja eller nei til utenlandske flagg i 17. mai-togene. Brukt med forstand kan fyrverkeri være festlig, men ofte er det høy promille som styrer oppskytingene rundt hver nyttår. Diskusjonene rundt et eventuelt forbud kjølnes nødvendigvis ned med avstand til nyttårsfeiringen, men i år bør gjerne ordførere, politi- og brannmestere smi mens jernet er varmt? Det er de lokalpolitiske myndighetene som må si ja eller nei til private fyrverkeri, men faglige råd fra fagfolk innen helse, politi og brann må veie tungt.

[ Leder: Unntaket Rogaland ]

I Stavanger har det utviklet seg en fin tradisjon med kommunale fyrverkeri som blir skutt opp fra sentrale steder i byen. Stavangers spesielle hensyn til Trehusbyen og brannfaren blant de 8000 husene, har ført til fyrverkeriforbud i det sentrumsnære området. For alle som følger med på nattehimmelen over Stavanger nyttårsaften, framstår kommune-fyrverkeriet som en mer enn god nok erstatter for private pyro-påfunn. Randaberg har også soner med fyrverkeriforbud, og ifølge Aftenbladet vurderer ordfører Kenny Rettore (H) å se på muligheten for kommunalt fyrverkeri og forbud i utsatte områder i Sandnes.

Listen over branner i distriktet på årets første dag er nedslående. Sør-Vest politidistrikt registrerte 100 meldinger som var relatert til fyrverkeri, mens Rogaland brann og redning hadde 133 oppdrag nyttårsaften og natt til 1. januar. 23 branner var i gress og innmark, mens seks branner oppsto i skog eller utmark. De alvorligste var på Ålgård og Jørpeland, der sistnevnte krevde stor innsats fra brannfolk.

Fysiske skader er triste følger når fyrverkeri sendes inn i folkemengder. De siste fem årene har til sammen 64 personer fått øyeskader etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. For mange kjæledyr, husdyr, fugler og vilt er dagevis med smell før og etter nyttårsfeiringen en påkjenning som går på liv og helse løs.

Et forbud mot privat fyrverkeri kan ikke sees på som typisk norsk forbudsmentalitet. Vancouver i Canada forbyr privat fyrverkeri. Amerikanske delstater som Idaho og New York og flere byer i fyrverkeriets hjemland Kina, har forbudt fyrverkeri blant annet av hensyn til dyrelivet. Irland er blant landene med totalforbud mot privat fyrverkeri. Et forbud vil også være på linje med folkemeningen. Ifølge en ny undersøkelse Norstat har foretatt på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, går det fram at 65 prosent er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften. Forbud for forbudets skyld er aldri en god idé, men siden fornuft så lett løses opp i alkohol kan tiden være inne for å følge folkemeningen og rådene fra brannfolk og helsepersonell.

[ Derfor uteblir snøen i Rogaland ]

[ Vassøy-protest mot ruteendringer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen