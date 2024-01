Vålandstårnet: Fredelig feiring

Da 2023 var i ferd med å bli 2024 strømmet hundrevis av ungdommer i retning Vålandstårnet, Stavangers heteste treffsted nyttårsaften og ett av stedene der det skytes opp offentlig fyrverkeri. I fjor skled feiringen helt ut med fyll og raketter skutt mot folk, i år hadde politiet stålkontroll.

Da RA var på stedet like før midnatt var Jørgen Moes gate og Byfoged Christensens gate sperret av, og politiet beslagla det de kom over av privat fyrverkeri.

Operasjonsleder Brit Randulff er også fornøyd etter å ha bladd gjennom nattens logg.

– Ingen oppdrag fra Våland, sier operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt.

Ellers har politiet hatt disse sakene å håndtere med nyttårsaften og den første natten i 2024:

Klokken 03.07 melder politiet på Twitter/X at en mann i 20-årene vil bli anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson etter at han sparket en politibetjent i foten. Hendelsen fant sted i Stavanger sentrum.

– Mannen var også innblandet i slagsmål i Vågen forut for hendelsen. Mannen pågrepet og satt i arrest. Sak opprettet.

En drøy halvtime senere er det slagsmål ved en bussholdeplass i Stavanger sentrum.

– En av personene skulle ha en pistol i bukselinningen. Politiet bevæpnet seg og påtraff en mann i slutten av tenårene som passet med beskrivelsen. Han var i besittelse av en softgun. Mannen vil bli anmeldt for ulovlig bevæpning og forulemping av offentlig tjenesteperson, heter det i politiloggen.

I Sirdal hadde en mann i 20-årene vansker med å oppføre seg på et serveringssted på Sinnes. Mannen var også vanskelig da politiet kom, og han blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann.

Tørt vær og vind er en dårlig kombinasjon, men Rogaland Brann og redning fikk raskt kontroll på brannene som oppsto på nyttårsaften.

Den første brannmeldingen kom fra Rovikfjellet i Sandnes klokken 21.00 nyttårsaften, da nødetatene rykket ut til brann i en container.

– Containeren sto i full fyr, men brannvesenet har kontroll på brannen. Vitner har sett ungdommer på stedet i forbindelse med brannen. Politiet søker i området etter ungdommene, meldte politiet.

Senere fikk politiet kontroll på tre ungdommer, alle i 13–14 årsalderen.

– Ingen erkjenner å ha gjort noe og skylder på andre de ikke vil navngi. Foresatte blir kontaktet. Politiet har foretatt nødvendige undersøkelser, tatt avhør og oppretter sak, heter det i politiloggen.

Klokken 21.30 fikk melding om brann i et bedehus på Gilja i Gjesdal. Det var minimal skade på kledning, og de som befant seg i bedehuset ble evakuert da brannen oppsto, og samtlige fikk lov til å gå inn igjen like etterpå. Politiet avslutter på stedet og oppretter sak.

Det var større omfang over brannen i terrenget rundt Fjellhammersvingen på Jørpeland. Brannen ble meldt klokken 01.39, og flere ressurser fra brann og politi ble sendt stedet. Klokken 03.16 ble brannen rapportert slukket, og brannfolk ble igjen på stedet for å sikre at det ikke blusset opp igjen. Politiet oppretter en undersøkelsessak.

Kokkenl 01.14 ble det meldt om brann i bygning i Boganesveien på Gausel i Stavanger. Brannen raskt slukket og det oppsto små skader. Politiet har avhørt vitner på stedet og opprettet sak.





