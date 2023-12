Bremserussen Kari

I årevis var beskjeden fra skoleledere og fylkeskommuner denne: Russefeiringen er et privat arrangement. De voksne toet sine hender og så på at feiringen av 13 års skolegang ble en usalig miks av kommers, utestengelse og altfor ofte kjønnsdiskriminerende og kriminell atferd. Russebusser i millionklassen, lydutstyr til hundretusener og ditto kroner ut til russelåter har skapt et marked som går ut på å vri så mye penger som mulig ut av tenåringer. De siste årene har vi sett at fylkeskommunene som skoleeier og politiet har vært på, kommunisert direkte med russen og vist at det også er voksne i rommet. Nå setter regjeringen inn statsrådene Kari Nessa Nordtun og Kjersti Toppe inn som for bremseruss.

– Foreldrene må bli en festbrems. Og vi i regjeringen er en festbrems, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i et intervju med NTB. Eks-ordfører Kari har tatt handlekraften sin med inn i regjeringen, og alliansen hennes med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kan bidra til å roe bekymringen mange russeforeldre kjenner på. Overfor NTB peker kunnskapsministeren på de mange eksemplene på ukultur russetiden er full av. Det er jenter som blir vurdert som «ikke fine nok» eller ikke slanke nok til å bli med på russebuss. Det er historier om russegrupper med gensere som har som formål å holde andre russ utenfor.

Ungdommer går inn i russetiden samtidig som de blir myndige. Å inngå bindende avtaler om leie eller leasing av busser, lydutstyr eller dyre kleskjøp med uoversiktlige kontrakter, er et villnis for de aller fleste. For ungdommer som knapt har rundet 18 år lukter det ofte grov utnyttelse når profesjonelle aktører i russebransjen presser på. Det er på dette området Kjersti Toppe som forbrukerminister melder om tøffere tiltak. Over nyttår skal Toppe gi Forbrukertilsynet beskjed om særlig tilsyn med firmaer som selger biler, klær og utstyr til russen. I tillegg til kontrakter og avtaler som er på eller over kanten, fører kommersialiseringen av russetiden med seg et økonomisk press. I en dyrtid må foreldre ofte betale for kostbare russepakker som ungdommer føler de må ha for ikke å bli ekskludert. «Feiringen» har gått av skaftet når ungdomsskoleelever setter av flere tusen kroner i måneden for å betale for seg i russefeiringen flere år fram i tid.

Skolene, skoleeierne og myndighetene har verktøy til å være festbrems, samtidig som foreldre må være voksne nok til å si nei til å signere avtaler som ser tvilsomme ut. Skolene har allerede regler som kan forby ekskluderende russeklær, og her er bremseruss Kari klar med forventninger om forbud. Det neste store steget må være at russen feirer seg selv etter at eksamen er unnagjort.

