Regjeringen varsler festbrems på russefeiringen: – Det har sklidd voldsomt ut

– Foreldrene må bli en festbrems. Og vi i regjeringen er en festbrems, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB.

Sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) presenterer hun nå flere tiltak for å få roet ned på russefeiringen.

– Det har sklidd voldsomt ut. De siste årene har vi sett mange eksempler på at mange blir ekskludert fra russefeiringen og fra fellesskapet. Sånn kan vi ikke ha det. Det er vi nødt til å gjøre noe med, sier Nordtun.

Hun mener at noen av historiene fra russen er direkte hjerteskjærende.

– Vi hører jo om jenter som blir vurdert til å ikke være fine nok til å være med på en russebuss. Eller at de veier for mye til å bli med.

Vil flytte feiringen

Nå oppfordrer kunnskapsministeren alle skoler i landet til å vurdere forbud mot russeklær.

– Enkelte busser, men også flere grupper uten buss, har gensere med navnet på alle som er med på bussen, og hvor ikke alle får være med. Det fremmer ikke læring og trivsel. Det skaper ekskludering, sier Nordtun.

Hun påpeker at regelverket allerede åpner for forbud.

– Dette er en privat feiring. Men hvis gruppegensere fører til dårligere skolemiljø, har skolene mulighet til å regulere dette i sitt ordensreglement for å fremme inkludering. De kan nekte elever å ha på ekskluderende plagg når det går ut over skolemiljøet. Jeg forventer at dette gjøres.

– Og så vil jeg sterkt oppfordre alle til å flytte russetiden til etter eksamen. Slik som det er i alle andre land, og slik de også har gjort det i Tromsø, sier Nordtun.

Setter i gang tilsyn

På nyåret kommer Toppe til å gi Forbrukertilsynet i oppdrag å føre et særlig tilsyn med aktørene som selger biler, klær, utstyr og annet til russen.

– Jeg får masse henvendelser fra ungdom selv, om aggressiv og kanskje ulovlig markedsføring. De forteller om situasjoner hvor ungdommer låses til avtaler om dyre kleskjøp med hemmelige kontrakter de ikke kommer seg ut av. Russen blir lett bytte for sterke kommersielle selskap. Dette kan ikke fortsette, derfor varsler jeg økt tilsyn med bransjen, sier Toppe.

Hun har gode minner fra sin egen russetid, men ser med bekymring på det som har skjedd de siste årene.

– Det har utviklet seg enormt, og mange bruker også mye penger på dette, sier hun.

Dyre klær og dyrt utstyr

Hun påpeker at kjøpspresset blir ekstra ille i dyrtiden.

– Det er foreldre som blir presentert for en pakke som koster veldig mye penger. Og hvis man ikke kjøper den, så blir man liksom ikke med i gjengen, sier hun.

Barne- og familieministeren oppfordrer også foreldrene til å følge med.

– Nå skal tilsynet se på om det foregår ulovlig eller uheldig praksis, men vi må også å ruste ungdommene til selv til å vurdere rettighetene sine og stå imot presset de blir utsatt for, sier hun.

Begynner tidlig

Kunnskapsministeren forteller også om en trivelig russetid i Stavanger da hun gikk ut av skolen.

– Vi hadde ikke busser og sånt, men noen hadde russebil. Men min opplevelse var at det var åpent for alle, sier Nordtun.

Hun opplever at det som tidligere først og fremst var et fenomen i Bærum og Oslo Vest, med vanvittig dyre russebusser, nå har spredt seg utover i landet.

– Og de begynner tidligere og tidligere, gjerne i 8. og 9. klasse med å planlegge og betale inn. Jeg hørte i helgen om en som skulle begynne å betale inn 3000 kroner i måneden fra ungdomsskolen av, sier kunnskapsministeren.

– Må si nei

Nordtun mener at både regjeringen, kommunene og skolene, men også foreldrene, har et ansvar for at russefeiringen blir inkluderende og gøy.

– Vi som foreldre har en viktig rolle. Vi må engasjere oss i russefeiringen, vi må våge å si nei. Hvis vi blir bedt av 15-åringen om å skrive under på dyre russebuss- og bil-kontrakter som kanskje til og med er ulovlige, så må vi si nei.

Hun oppfordrer også kommunene til å ta grep.

– Kommunene kan legge til rette for fellesarenaer og møteplasser for russen. Når mange kommuner ikke gjør det, legger de i praksis til rette for at bussene blir den eneste plassen de kan være sammen, sier Nordtun.

















