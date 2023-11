Seier for spillefilmen

Tirsdag 28. november står som en merkedag for det lokale filmmiljøet. På KinoKino i Sandnes var tre filmduoer samlet for å presentere hver sin idé til spillefilm, og i potten ligger tre millioner kroner til vinneren. Seansen var den første i sitt slag i Norge og står som en seier for filmbransjen utenfor Oslo.

Hva og hvorfor? Ekte- og filmparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har vært sentrale i norsk film siden «Mongoland» ble lansert i 2001. Dét er mange filmruller siden, men hver gang Salomonsen og Ommundsen har kommet med en idé eller søkt om penger til å produsere, har svaret fra hovedstaden vært det samme. – Det er for lokalt, ifølge Norsk filminstitutt (NFI). For lokalt-svaret har vært det samme enten søknaden har dreid seg om «Mongoland» eller den ikke-realiserte oppfølgeren «Underland». «Mongoland» er blitt såpass lite lokal at den er sett av 120.000 på kino og før hver jul settes opp på Cinemateket i Oslo.

Et slikt vilkår forutsetter at spillefilm bare kan lages i Oslo, at Norge utenfor hovedstaden er for spesielt interesserte og at støtte til filmproduksjon bare kan gå til én by. Det er som å si at innkjøpsordningen for bøker ikke kan gjelde for suksessforfatteren Lars Mytting. Han skriver jo bare om Gudbrandsdalen. Eller at Tore Renbergs Teksas-serie heller ikke skulle falle inn under innkjøpsordningen for bøker. Teksas-romanene er jo om noe så lokalt som en gjeng fra Hillevåg. Det er på tide at et kunstnerpar som har stått bak eller vært med på perler som «Monstertorsdag», «Tottori! Sommeren vi var alene» og «Evy og alltid» – for å nevne en liten håndfull – i likhet med andre filmskapere utenfor Oslo får lik behandling. «Tottori» fikk riktig nok produksjonsmidler etter først å ha fått nei. Pengene kom etter at filmen var ferdig.

NRK-serien «Evy og alltid» med Sandnes som innspillingsby, er et eksempel på hvordan både kommuner, lokalpolitikere og andre krefter kan mobiliseres. Og ikke minst gir slike produksjoner filmarbeidere muligheter for å jobbe på steder som ikke heter Oslo.

Silje Salomonsen og Filmkrafts Anne Lærdal har fungert som en utholdende lobbyorganisasjon på vegne av spillefilm off-Oslo. Salomonsen har stilt på Kulturdepartementets innspillsmøter og laget et skriftlig innspill til kunstnermeldingen der hun har pekt på at tiden er overmoden for å bryte opp den sentraliserte filmmakten i Norge. Fylkeskommune-eide Filmkraft er det første regionale filmsenteret som får lov til å gi penger til spillefilm og ikke «bare» kortfilm, dokumentarer og utvikling av langfilm. Til neste år får filmmiljøene i Bergen og Trondheim de samme mulighetene til å søke om spillefilmstøtte uten å bli møtt av «for lokalt»-setningen.

