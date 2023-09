Ap trenger Kari-effekt

– Ap sitter på gull. Kari Nessa Nordtun er Aps neste statsministerkandidat – hvis hun vil, sier statsviter Svein Tuastad til Aftenbladet. – Kari er jo den nye stjerna i Ap, det er helt åpenbart. Hun er absolutt et navn som vil bli diskutert når planene framover skal legges, sier Aslak Eriksrud, TV 2s politiske kommentator til samme avis.

Se ikke vekk fra at valgforskeren og kommentatoren har tatt for mye Møllers tran i løpet av valgnatten, men i tillegg til valgresultatet i Stavanger, plassen i sentralstyret og lederskapet i Aps energiutvalg, taler enda et poeng for å ta Kari-effekten noen steg videre. Mens Solberg-regjeringene holdt seg med Bent Høie, Tina Bru, Olaug Bollestad og Iselin Nybø som statsråder, mangler Støre andre kandidater enn Hadia Tajik til de tyngste vervene. Det er ikke bare slik at Jonas Gahr Støre trenger Kari Nessa Nordtun, men Rogaland trenger også bedre representasjon i regjering – og da er det naturlig at et talent som Stavangers sittende ordfører nevnes.

Det er liten tvil om Nordtuns gode lag med folk, gjennomføringskraften og den politiske teften er sterkt til stede, og de siste fire årene har Ap stått i spissen for en serie reformer på velferdsområdet. Tannhelse og kollektivtrafikk er ikke en del av lokalpolitikken, men sammen med gratis SFO og skolemat er det vist en vilje til reformer som har gjort Stavanger til et sosialdemokratisk utstillingsvindu.

Arbeiderpartiet gjør som ventet et elendig valg og er for første gang siden 1924 mindre enn Høyre. Det er et lokalvalg vi har vært gjennom, men lokalvalg fungerer også som en slags meningsmåling for dagens regjering. Med 21,7 prosent på landsbasis og både Høyre og Fremskrittspartiet på kraftig opptur, blir det nødvendigvis stilt spørsmål om Jonas Gahr Støre som både partileder og statsministerkandidat i valget om to år. Etter en kaotisk sommer med habilitetsskandaler i kø kommer det relevante innvendinger mot Støres lederegenskaper – som igjen toppes av kritikk mot upopulære saker som lakseskatt, elektrifisering av Melkøya og håndteringen av dyrtid.

Som et skinnende unntak i all elendigheten har Kari Nessa Nordtun greid å heise Ap opp til 32,2 prosent i Stavanger – foran Høyre og det beste resultatet på 40 år. Selv om ordførermakten skulle ryke har Nordtun skapt seg et perfekt utgangspunkt for en rikspolitisk karriere. Det hører til unntakene at et lokalvalg i Stavanger har nasjonal interesse, men Kari-Ap har trosset de nasjonale strømningene så sterkt at advokaten fra Madlamark nevnes for større oppgaver enn å styre Norges fjerde største by.

Familiesituasjonen som småbarnsmor og ønsket om å styre hjembyen taler mot en rikspolitisk karriere, men det er liten tvil om at både partiet hennes og hjemfylket hennes kan trenge en Kari-effekt i årene som kommer.

