Valgets vinnere? Mest Sissel, mye Kari

Da de første tallene kom klokken 21.00 ledet Ap med 0,2 prosent foran Høyre. Det var øl i glassene og kaker på bordene på Aps valgvake på Tou, men til tross for Viking-speaker og Ap-rådgiver Øyvind Jacobsens oppdateringer hersket det en avventende VAR-stemning over Ap-valgvaken. Holdt stemmene hele veien inn? Ville noen vifte med flagget og markere offside på Kari? Kommer Ap i mål?

Den lengste VAR-avgjørelsen i norsk fotball har vært på sju minutter. I Stavanger-valget 2023 så ut til å ta en hel natt og kanskje enda mer. Mens Kari og Sissel kivet om stemmene – Ap hadde 50 flere enn Høyre da klokken vippet 23.00 – var det bevegelse mellom blokkene. I 23-tiden var Sissels blå lag i tet med 34 mandater, som er flertallet i kommunestyret i Stavanger. En halvtime senere hadde Ap rappet et mandat fra Høyre. Den blå blokken lå ett mandat foran da klokken nærmet seg 00.30 – vel å merke hvis Industri- og næringspartiet kunne tenke seg å bruke to mandater i kommunestyret til å stemme Kari Nessa Nordtun inn som ordfører. Mer hvisomatte: Klokken 00.25 var Ap nærmest til å ta Venstres tredje mandat.

Det vil helt sikkert ta noen dager før Kari Nessa Nordtun og hennes lag fordøyer nederlaget som ikke var et nederlag – i hvert fall ikke for Ap. Partiet ble Stavangers største med 32,2 prosent, gikk fram 6,7 prosentpoeng fra 2019-valget og fikk 1278 flere stemmer enn Høyre. Arbeiderpartiet må bla langt tilbake for å finne tilsvarende tall. Partiet fikk 32,9 prosent i 1983, og det er nesten mot alle politiske tyngdelover at Ap i en så borgerlig by som Stavanger skal gjøre sitt beste valg på 40 år.

I hvert fall når moderpartiet for første gang siden 1924 er mindre enn Høyre. Aps strategi med å satse alt på at ordfører Karis popularitet i kombinasjon med tydelige lokale vinnersaker som gratis buss, satsing på tannhelse, skolemat og SFO var en suksess – med den store bismaken det må være at Sissel Knutsen Hegdal overtar ordførerkontoret så sant ingen finner en håndfull stemmer ett eller annet sted.

Sissel Knutsen Hegdal og Høyres 30,4 prosent er også helt der oppe – bare overgått av partiets susere av noen resultater i 2007 og 2011. Glemt er fadesen for fire år siden, da Høyre sto på feil side av bompengeopprøret slik at Frode Myrhols FNB rullet inn på Karis rødgrønne lag. Hvor mye av Høyres seier er en del av den nasjonale trenden, der regjeringen Støre har gjort seg upopulær med lakseskatt, høye strømpriser og en uforutsigbar avgiftspolitikk? Ikke nødvendigvis så mye. Hegdal har unngått å love for mye i valgkampen, prøvd å stå i ro når Ap har kjørt sine finter med gratis buss og stort sett unngått å la seg irritere over motstanderens offensive og innimellom småfrekke valgkamp. Sissel Knutsen Hegdal er den nye Christine Sagen Helgø – en seriøs jurist og politiker uten retoriske krumspring.

Mens Ap har vært et fyrverkeri av overraskende politikk og en bortimot amerikansk valgkamp, framstår Høyre som «the normal one». For Høyre er på mange måter tilbake i et normalt nivå i Stavanger med relativt små svingninger for sin egen del, et ganske stabilt Frp, Venstre i fortsatt tilbakegang – og hold dere fast – framgang for KrF og 4,6 prosent.

Sentrumspartienes bevegelser er verdt en egen analyse, fordi det er påfallende hvordan varaordførerpartiet Sp er tilbake til sitt ene «vanlige» mandat i Stavanger fra å ha en gruppe på tre, mens Henrik Hallelands KrF trosser alle spådommer om partiets snarlige død, og går fram i valget. Etter kommunesammenslåingen i 2020 der Rennesøy og Finnøy ble en del av Stavanger, skulle man tro at et Sp som fikk varaordføreren skulle gjøre mer ut av maktposisjonen sin. Dét har ikke skjedd.

I mellomtiden har KrFs Halleland stått tydeligere og tydeligere fram som distriktenes talsperson i storkommunen Stavanger. Mens Kari-Ap trosser nedgangen til Jonas-Ap, rimer Stavanger Sps nedtur på Trygve Slagsvold Vedums nedtur. Mens SV har gjort et noenlunde greit valg i Stavanger, er det påfallende å registrere at Kari Nessa Nordtuns støttepartier har gått i bakken en etter en. Folkets Parti er utradert, mens Miljøpartiet De Grønne har den samme krasjlandingen som Sp. Rødt går også tilbake og mister et viktig mandat, og om det er solbrillene til Moxnes eller fraværet av Mímir i lokalpolitikken, er usikkert. Sikrere er det at Aps store dominans på venstresiden totalt har svekket koalisjonen som styrte Stavanger i fire år.

Jan Inge Selvik og Industri- og næringspartiet så lenge ut til å bli Stavanger-valgets joker, men etter alt å dømme får ikke partiet spille noen avgjørende rolle så lenge Sissel-partiene får sine 34 mandater.





