Venstre-Mettes intenst spennende timer: – Tidenes thriller

Mette Vabø setter kaffemaskinen i arbeid på kjøkkenet hjemme på Madla og tar en ny titt på mobilen.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg stadig vekk sjekker mobilen. Jeg vet jo at ingenting er klart før klokken 17.00. Dette er noe av det mest spennende jeg har vært med på, det er veldig små marginer, sier Venstres førstedame.

Venstre har rundt lunsjtider fremdeles tre mandater inne, men Venstres gruppeleder har vært lenge nok i politikken til å vite at ingenting er over før siste poststemme er ankommet Stavanger fra landets andre kommuner, til byens egne stemmer er fintelt, og til de siste valgkretsene er talt opp og antall tilleggstemmer fra andre lister er talt opp. Venstre står på dette tidspunktet i fare for å miste et mandat til Ap, noe som vil rasere det rene borgerlige flertallet, og Industri- og næringspartiet ender i vippeposisjon.

– Håper inderlig

– Vi har heldigvis en del tallknusere i Venstre. Nå kommer poststemmene og personstemmene. Jeg vet ingen ting før klokken 17.00, men jeg håper inderlig at flertallet holder seg. Dette er tidenes thriller, sier Vabø.

Hun peker på at stemmene fra andre kommuner blir viktige.

– Det kan være mange studentstemmer, og Venstre bruker å stå sterkt blant studentene. Samtidig: Det kan være mange fra andre partier som har gitt Kari (Nessa Nordtun) slengere, det kan få betydning, sier Vabø.

Med tre kumulerte for Venstre kunne det til og med teoretisk skje at Vabø røk ut av kommunestyret hvis Venstre mistet det ene av de tre mandatene.

– Jeg sto på andre plass i valget i 2019, da gikk Kjartan (Alexander Svartsund Lunde) forbi meg på personstemmer, påpeker hun.

Anne Elin Sagaard Piel er den tredje kumulerte på Venstres valgliste.

Personfokuset

Hun mener den sterke oppmerksomheten om personen Kari Nessa Nordtun har slått svært positivt ut for Ap.

– Men det har ikke slått godt ut for samarbeidspartnerne i MDG, Rødt og i Senterpartiet. Sp sliter nok også med den Nasjonale effekten, sier Vabø, og peker på Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets regjeringsslitasje og fall i oppslutning.

– Det er en kjent sak at det er sterk motstand mot Frp i deler av Stavanger Venstre. Kan det bli aktuelt med en konstellasjon uten Frp?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi i mindretallet, Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet har hatt et godt samarbeid i denne valgperioden, og vi hadde gode samtaler i de sene nattetimene i natt, sier ordførerkandidaten.

Frp har uansett seks kommunestyreplasser, så det vil ikke holde å lokke med MDG og Sp sammen med INP over for å danne et blågrønt flertall uten Leif Arne Moi Nilsens parti.

Mette Vabø, Stavanger Venstres ordførerkandidat (Stein Roger Fossmo)

Tre timer søvn

Vabø var for øvrig aktiv til 05.00-tiden natt til tirsdag, og var våken allerede i 08.00-tiden tirsdagen.

Hun vil ikke si hva som er Venstres førsteprioritet i forhandlinger om varaordførerplass og andre sentrale politiske posisjoner.

– Det er ikke avklart ennå. Alt er avhengig av totalen. Uansett, vi i venstre er opptatt av å få gjennomslag for mest mulig av politikken vår.

– Slik at vervet som leder av Utvalg for miljø og utbygging vil være ettertraktet for Venstre?

– Det er et viktig politisk område, men det er det også andre områder som er. Nå får vi avvente om Venstre faktisk får tre plasser i kommunestyret.

Det var god stemning på Venstres valgvake på Blåveis i Stavanger valgkvelden. (Kristoffer Knutsen)

– Takket høflig nei

Hun hadde tirsdag ikke hatt samtaler med Kari Nessa Nordtun eller Dag Mossige i Ap.

– Vi har fått en offisiell forespørsel fra Ap, om hvem som satt i forhandlingsutvalget for Venstre. Vi fikk også en forespørsel om samtaler, noe vi takket høflig nei til, for vi måtte vite resultatet av valget først. I går fikk vi også en melding fra Ap, men da satt vi allerede i forhandlinger med Høyre og dagens mindretall. Vi har vært tydelige på at vi ønsker å samarbeide med Høyre, og det er viktig for oss å være tro mot det vi har sagt til velgerne våre, sier Vabø.

– Er du komfortabel med å være med å styre Stavanger med 34 mot 33 representanter i kommunestyret?

– Det er et skjørt flertall, og vi håper å få flere over på vår side. Vi holder døren åpen for både Sp og MDG, sier Vabø.

Og tar en titt på mobilskjermen igjen.

– Ingenting avgjort

Henrik Halleland, KrFs gruppeleder og ordførerkandidat, var overfor RA tirsdag formiddag klar på at mye av forutsetningene kunne endre seg.

– Det er ingenting som er avgjort ennå, påpekte Halleland da.