I havn med havnen

Konflikten om det interkommunale selskapet Stavanger-regionen Havn har hengt som en tung sky over Stavanger, Sola og Randaberg de siste årene. Kommunesammenslåingen i 2020, da Rennesøy og Finnøy ble en del av Stavanger, forrykket maktbalansen. Kjøttvekten med Stavangers 146.000 innbyggere og Sola og Randaberg med henholdsvis 28.000 og 11.600 innbyggere, vippet i disfavør de minste. Eierfordelingen på 81,88 prosent til Stavanger, 16,75 prosent til Sola og 1,36 til Randaberg avspeiler størst og minst i eierskapet, og storebror-flertall i styret. Konflikten lå ikke minst i inntektene, der Sola med Risavika fikk inn 67 prosent og Randaberg med Mekjarvik har et stort utbyggingspotensial med fyllmassene fra Rogfast.

At eierkommunene onsdag ble enige, er en god nyhet for en sammenvevd region der samarbeid er en dyd av nødvendighet. Oppløsning av havneselskapet og fordeling av milliardverdier, kunne bare gledet advokatene. Den ferske avtalen sikrer styrerepresentasjon i tråd med tidligere praksis, der de to minste eierne har flertall i styret. Stavanger sitter derimot med flertallet i representantskapet, slik at de tre eierne blir mer likeverdige aktører.

Havner i byer er blitt bolig- og utelivsområder, skipene er lastet med containere og ikke stykkgods – og urbanisering og nyvinningene i skipstrafikken og global handel har selvsagt påvirket det nordjærske havnesamarbeidet. Mens Stavanger nå har et konserthus der det før lå en containerkai, er Sola blitt en transport-hub med havnen i Risavika og flyplassen. Denne utviklingen er synlig i by etter by, enten det er snakk om Oslo, New York eller Larvik. Tung havnetrafikk er erstattet av kulturinstitusjoner, boliger, restauranter og hoteller. For SRHs vedkommende har det politiske ønsket om redusert cruisetrafikk i Vågen og dermed lavere inntekter til havnekassen, vært en kinkig side av konflikten.

Kompromisser gjør som kjent ikke alle parter 100 prosent fornøyde, men at Stavanger har firt på kravet om styreflertall, har åpenbart vært viktig. Avtalen gir Stavanger muligheten til å ta Østre havn ut av samarbeidet, noe som er vesentlig for sentrumsutviklingen. For Solas del har det vært viktig å ta med et skogsområde i Risavika inn som en del av eiendomsmassen i havneselskapet, slik at deres andel øker med nesten ti prosent. For Randaberg ligger det store muligheter i å bruke Rogfast-fyllmassene til å bygge ut enda mer i Mekjarvik – noe som vil øke deres eierskap.

Nord-Jæren trenger mer samarbeid og helst gjennom én storkommune, og veien til det målet ville i hvert fall ikke vært lettere med et havarert interkommunalt havneselskap.

