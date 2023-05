Freds- og fridagen 8. mai

Når flaggene heises til topps i Europa 8. mai (9. mai i Russland) markeres Tysklands kapitulasjon og frigjøringen av landene som var nazistenes ofre. Vitnene fra krigsårene i Europa fra 1939 til 1945 er i ferd med å gå ut av tiden, men historien byr på stadig nye innfallsvinkler. NRK dokumentar «De siste dødsdømte» viser både hatet og hevntankene som rår etter en krig, og serien stiller også berettigede spørsmål ved hvem som ble utsatt for den nådeløse straffen. Historien om en krig som sluttet for 78 år siden har til de grader relevans i dag – dét minner Russlands krig mot Ukraina oss om. Er grunnene gode nok til å gi frigjøringsdagen 8. mai enda gjevere ved å gjøre dagen rød i kalenderen, på linje med 1. mai og 17. mai – to andre markante, ikke-religiøse offentlige høytidsdager?

Stavanger Fremskrittspartis forslag om å gjøre 8. mai til en offentlig høytidsdag og dermed fridag, er både sympatisk og godt begrunnet fra Frp-politikeren Kristoffer Sivertsens side. I et intervju med RA peker Sivertsen nettopp på behovet for å holde historien levende. «Vi må aldri glemme det grusomme som har skjedd, og passe på at historien aldri gjentar seg», er et utsagn som vil samle tverrpolitisk støtte. Om det er noen dager i året som fortjener å bli vurdert til å rykke opp til rød dag-status, så er det 8. mai. Takknemligheten overfor de som kjempet under 2. verdenskrig, feiring av veteraner og ikke minst en anledning til å diskutere nåtidens brutale virkelighet teller på plussiden.

Mens Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp lanserer et forslag mange kan støtte, er det andre utspill fra samme parti som gir grunn til å stille spørsmål ved motivene. I Nettavisen siteres FpU-leder Simen Velle som dette: «Nå handler 1. mai i hovedsak om å spy ut rødgrønn politikk. De offentlige hellig- og høytidsdagene bør knyttes til noe alle kan stille seg bak». Velle tar til orde for å bytte 1. mai med 8. mai, og kaller arbeidernes kampdag en dag for å feire at «Ap og LO er lykkelig gift». Forslaget om 8. mai som høytidsdag fortjener en reell diskusjon, men ikke i samme åndedrag som et utspill om å fjerne en viktig dag som 1. mai.

Det er viktig å lære av historien, og kampen for arbeidsfolks rettigheter har vært en kamp på vegne av alle siden dagen ble innstiftet i Chicago i kravet om åtte timers arbeidsdag. Det er heller ikke mange årene siden ledende Frp-ere var svært opptatt av å feire 1. mai – som da daværende leder Siv Jensen tok med seg landsmøtet til feiring på Jessheim. Ut fra intervjuet i RA ser Stavanger Frp ut til å ha de beste motiver for sitt 8. mai-forslag. Selv om framgangsmåten med å begynne med Stavanger kommune er spesiell, bør diskusjonen tas, men for all del uten FpU-premisset om å vrake 1. mai til fordel for 8. mai.

