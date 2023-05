Vil innføre fri på 8. mai: – Det vil sende et viktig signal

8. mai 1945 ble Norge igjen fritt etter fem års okkupasjon. Siden da har vi feiret frigjøringsdagen hvert år.

Ifølge Forsvaret.no skal vi bruke denne dagen til å glede oss over et fritt og demokratisk Norge, og samtidig hylle alle dem – motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner – som tok opp kampen mot okkupantene.

I 2011 etablerte regjeringen veterandagen. Denne ble samkjørt med frigjøringsdagen, som fikk navnet frigjørings- og veterandagen.

Nå vil Stavanger Frp at dagen skal markeres ennå tydeligere, med å innføre en offisiell fridag.

– Vi vil begynne med å innføre en lokal fridag, hvor de ansatte i Stavanger kommune får fri. Også håper vi private bedrifter blir med også, og etter hvert flere kommuner, inntil vi får det til å bli en nasjonal fridag, sier Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp til RA.

Han mener frigjøringsdagen kanskje er den viktigste markeringen som vi har årlig.

– Vi må passe på å aldri glemme det grusomme som har skjedd, og passe på at historien aldri gjentar seg, sier Frp-politikeren.

Vil spre mer kunnskap

– Hvilket signal vil en slik fridag sende, eller hva vil en offisiell fridag 8. mai bety?

– Jeg tenker det vil bety veldig mye, spesielt med tanke på den situasjonen vi er i, i dag i verden, sier Sivertsen, og viser til Russlands krig i Ukraina.

– Der ser man hvor mye det betyr å huske historien, og ha fokus på at disse tingene aldri skal gjentas. Vi må aldri ta freden vår for gitt. Derfor er det jo kjempeviktig å markere akkurat denne dagen her, slik at ungdommer og unge også skal lære om dette, sier han.

Frp mener det er for lite vekt på krigshistorien i skolen.

– Hvis vi innfører en fridag, vil det være en påminnelse hvert eneste år. Om barn ser et flagg, så tror jeg ikke så mange vet hvorfor vi flagger, men hvis de har fri, vil de gjerne spørre hvorfor det er fri i dag – og på den måten få informasjon og kunnskap om frigjøringsdagen, sier Sivertsen.

Stavanger først

Frp har tidligere prøvd nasjonalt å få til en offisiell fridag 8. mai, men det har ikke vært nok støtte på Stortinget så langt.

– Derfor tenker vi å begynne kampen lokalt, hvis vi får det på plass i Stavanger, så tror jeg mange kommuner ønsker å følge etter, sier Sivertsen.

– Tror du dere vil få dette til i Stavanger da?

– Jeg tror det kan være en mulighet. Det er mange som er opptatt av historien vår, og som ønsker mer oppmerksomhet rundt frigjøringsdagen, som er en av de viktigste dagene i historien vår. Jeg vil være overrasket hvis andre partier ikke ønsker å støtte dette her. Dessuten vil dette også være en klapp på skulderen til helsearbeidere, skoleansatte og andre ansatte i kommunen som gjør en viktig innsats.

– Er det vanskelig å få til en ny offentlig nasjonal fridag?

– I utgangspunktet bør det være enkelt gjort. Det handler jo stort sett om flertall i Stortinget, sier Sivertsen.

Stavanger Frp har fri på 8. mai som valgkampsak, og vil ta det videre med kommunen i etter valget.