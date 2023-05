Frode Berge: − Jobbet hardt for sykehus-økonomien

Hvem: Frode Berge

Hva: Politiker i Rogaland Arbeiderparti

Hvorfor: Stiller som fylkesordførerkandidat ved valget høsten 2023

Du er Rogaland Aps fylkesordførerkandidat til fylkesvalget 2023. Hvorfor stiller du til valg?

− Jeg stiller til valg fordi jeg vil være med å utvikle det fantastiske fylket vårt videre. I Rogaland er vi velsignet med fantastisk natur og veldig mange engasjerte, dyktige mennesker. Dette gir grunnlag for både høy livskvalitet og grønn omstilling. Som fylkesordførerkandidat er det kanskje dette den viktigste oppgaven min: Å bidra til å gjøre energifylket Rogaland enda sterkere.

Hva er dine hjertesaker?

− Det er kjempeviktig at vi fortsetter å utvikle den verdensledende olje- og gassnæringen vår. På skuldrene av denne, skal vi skape nye, grønne, arbeidsplasser innen alt fra havvind og hydrogen, til batteriproduksjon og CO₂-fangst. For å få til dette må vi, blant annet, skape Norges beste videregående skoler, og landets beste fagopplæring. I tillegg har jeg et hjerte som banker varmt for frivilligheten.

Hvordan forbereder du deg til valget?

− Jeg har nettopp vært med på et fantastisk bra landsmøte i Arbeiderpartiet. Her fikk vi alle mye godt påfyll, både politisk og sosialt, som er en kraftig vitamininnsprøytning før valgkampen. Ellers så bruker jeg mye tid sammen med partifellene mine i Rogaland på strategi og planlegging. Valgkampen er i full gang allerede.

Denne helgen er det landsmøte for Arbeiderpartiet. Hva mener du er de viktigste sakene som tas opp på årets landsmøte?

− Vi som representerte Rogaland på landsmøtet, jobbet særlig mye for å sikre lave strømpriser og økt produksjon av fornybar energi. I tillegg jobbet vi hardt for å styrke økonomien til Stavanger universitetssjukehus og andre sykehus. Jeg er veldig godt fornøyd med de endelige vedtakene. De er viktige for Rogaland.

Arbeiderpartiet gjør det ikke kjempegodt på målingene om dagen. Hva synes du om dette, og hvordan mener du partiet kan heve seg igjen?

− Det er alltid kjipt med dårlige meningsmålinger, og årsakene er sammensatte. Nå er vi heldigvis på vei oppover. Nøkkelen til videre framgang er å få mer fokus på politikken vår, og mindre på person. I tillegg har vi dyktige ordførere og ordførerkandidater i hele fylket. Rett og sett flust med dyktige folk. Dette gjør at vi kommer til å dra i land et valgresultat 11. september som er langt bedre enn dagens målinger.

Så noen faste spørsmål til slutt: Hva gjør du når du skal koble av fra politikken?

− Jeg kobler av med å lage god mat (bacalao er spesialiteten), lese papiraviser, se på fotball, spille tennis, eller ta meg en god sykkeltur.

Hvem er ditt forbilde?

− I politikken: Gro Harlem Brundtland, som jeg traff senest på landsmøtet denne uken. Som fotballinteressert og tidligere keeper: Gianluigi Buffon, og som tennisspiller på hobbybasis: Rafael Nadal.

Og hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

− Det må bli den fantastiske kona mi, Laila. Spesielt nå som det drar seg mot valgkamp, blir det mye fravær på kveldstid og i helger, og for lite tid til familiedrøs.

