På tide med russreform

Det sikreste vårtegnet av alle er voksensamfunnets klager over russen. Jamring over lydanleggenes hamring er kommet til sammen med russebussene de siste årene, og før den tid ble det stønnet over kasting av egg og mel i skolegårdene. Det er fremdeles ille at mange lader opp til eksamen med fyll og søvnløse netter. For det er et problem at en så kjekk feiring som russetiden kommer før det som skal feires – nemlig avgangseksamener. Å legge russefeiringen til etter eksamen er nemlig det eneste logiske, men tydeligvis vanskeligste.

[ Russetiden er i gang - vi skal ikke ekskludere ]

Ungdommene som blir russ er myndige og feiringen deres er i privat regi, noe som har fungert som en hvilepute for samfunnet rundt. En del av problematikken er også mangelen på erfaringsoverføring ungdommene imellom. Et tredjeårskull på videregående er nødvendigvis bare russ én gang, slik at hver ny årgang får anledning til å gjøre de samme feilene som tidligere kull. Det gledelige er at voksensamfunnet – foreldre, medier og ikke minst fylkeskommunene som skoleeiere – ikke lenger skygger unna de problematiske sidene ved russefeiringen.

Vi foreldre har fått øynene opp for det ekstremt uheldige ved at russetiden har så mange former for ekskludering. Den eller de som ikke er med i gruppe rundt en russebuss siles gjerne ut på et vis som gir assosiasjoner til «Fluenes Herre», og gruppepresset i en del miljøer ser også ut til å være hentet fra samme dystopiske roman. Russen er også utsatt for sterke kommersielle krefter, spesielt rundt leie og dekorering av russebussene. 18- og 19-åringer kan dessverre gå på en limpinne eller to når de skal lese kontrakter og inngå avtaler av juridisk og økonomisk karakter. Ja visst er ungdommer i slutten av tenårene myndige, men de er ikke voksnere enn at de trenger råd som gis på en annen måte enn gjennom forbud og formaninger. Ett av rådene som bør gis er at ingen med behov for nattesøvn ønsker russebusser med lydanlegg på 150 desibel i nærheten.

Mens vi venter på at feiringen skal komme etter eksamenene, er det gode grunner til å gi en tommel opp til fylkeskommunen for å ha inntatt en mer aktiv rolle overfor russen. Siden 2019 har fylkeskommunen brukt politiske og administrative muskler for å ta grep om feiringen. Reformen innebærer at russen involveres tidlig gjennom russepresidentene, og målet er å få til en avgangsfeiring for alle uansett bakgrunn – og på en måte som gjør at de kommer gjennom festen uten psykiske plager, ødelagt økonomi eller et rulleblad med flekker på. Årets nyvinning med QR-koder på russedraktene som leder til informasjon om hjelp hvis det skulle bli en krise, er en god måte å bry seg på. En annen QR-kode der budskapet er inkludering på tvers av grupper, bør også peke vei i retning av en bedre russefeiring.

[ Svak krone skremmer ikke reisesyke nordmenn ]

[ Fire menn tiltalt etter bombespøk i Stavanger ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen